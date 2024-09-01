Как научить кота пользоваться туалетом: пошаговая инструкция

Обучение кота пользоваться туалетом может показаться сложной задачей, но с правильным подходом и терпением это вполне выполнимо. Эта инструкция поможет вам постепенно адаптировать кота к новому способу пользования туалетом, делая процесс максимально комфортным для вас и вашего любимца.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как научить кошку пользоваться туалетом.
Переместите кошачий туалет в ванную, оставив доступ для вашей кошки. Разместите лоток рядом с унитазом и дайте кошке неделю или две, чтобы она привыкла использовать его в новом месте.
Купите или изготовьте специальное сиденье для обучения кошек. Это может быть готовое устройство или самодельный вариант. Для самодельного сиденья наполните неглубокую алюминиевую кастрюлю наполнителем, который можно смывать в туалет. Закрепите кастрюлю над унитазом.
Каждый день поднимать лоток на 7-10 сантиметров ближе к сидению унитаза, используя коробки или книги для стабильности. Продолжайте это, пока лоток не достигнет уровня унитаза.
Когда лоток будет на уровне сиденья унитаза, переставьте его на самое сиденье еще на 3-4 дня, чтобы кошка привыкла к новой высоте. Во время этого процесса хвалите его и поощряйте лакомством за правильное использование.
Замените кошачий туалет на тренировочное сиденье со специальным наполнителем. Закрепите сиденье на унитазе в соответствии с инструкциями изготовителя или прикрепите самодельный лоток с помощью клейкой ленты. Наполните его наполнителем толщиной 2-3 сантиметра.
Еженедельно открывайте новое отверстие в тренировочном сидении, чтобы кошка постепенно привыкала к использованию унитаза. Если используется самодельный лоток, вырежьте отверстие диаметром 7-10 сантиметров в центре и расширяйте его с каждым шагом. Постепенно убавляйте количество наполнителя, пока кошка не привыкнет пользоваться туалетом без него.
Когда кошка привыкнет пользоваться туалетом, это будет через 2-3 недели после начала расширения отверстий или использования тренировочного лотка, снимите тренировочное сиденье. Теперь ваша кошка должна быть готова использовать унитаз без лотка.
Процесс приучения кошки к туалету может занять два месяца или даже больше. Если кошка отказывается от любого этапа или начинает пользоваться другими местами, вернитесь на шаг в учебе.
Заранее держите под рукой чистящие средства, поскольку будут случайные инциденты.
Не жмите на кошку, если обучение в туалет вызывает у нее стресс. Если кошка начинает вести себя ненормально, прекратите обучение и вернитесь к использованию лотка. Помните, что около 30% кошек не приспосабливаются к туалетному обучению.
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При написании материала были использованы источники: Wiki How, Hartz.