Как научить кота пользоваться туалетом: пошаговая инструкция

Перенос лотка в ванну

Переместите кошачий туалет в ванную, оставив доступ для вашей кошки. Разместите лоток рядом с унитазом и дайте кошке неделю или две, чтобы она привыкла использовать его в новом месте.

Учебное сиденье

Купите или изготовьте специальное сиденье для обучения кошек. Это может быть готовое устройство или самодельный вариант. Для самодельного сиденья наполните неглубокую алюминиевую кастрюлю наполнителем, который можно смывать в туалет. Закрепите кастрюлю над унитазом.

Постепенное повышение высоты лотка

Каждый день поднимать лоток на 7-10 сантиметров ближе к сидению унитаза, используя коробки или книги для стабильности. Продолжайте это, пока лоток не достигнет уровня унитаза.

Переход на сиденье

Когда лоток будет на уровне сиденья унитаза, переставьте его на самое сиденье еще на 3-4 дня, чтобы кошка привыкла к новой высоте. Во время этого процесса хвалите его и поощряйте лакомством за правильное использование.

Использование тренировочного сиденья

Замените кошачий туалет на тренировочное сиденье со специальным наполнителем. Закрепите сиденье на унитазе в соответствии с инструкциями изготовителя или прикрепите самодельный лоток с помощью клейкой ленты. Наполните его наполнителем толщиной 2-3 сантиметра.

Постепенное расширение отверстия

Еженедельно открывайте новое отверстие в тренировочном сидении, чтобы кошка постепенно привыкала к использованию унитаза. Если используется самодельный лоток, вырежьте отверстие диаметром 7-10 сантиметров в центре и расширяйте его с каждым шагом. Постепенно убавляйте количество наполнителя, пока кошка не привыкнет пользоваться туалетом без него.

Когда можно переходить в туалет

Когда кошка привыкнет пользоваться туалетом, это будет через 2-3 недели после начала расширения отверстий или использования тренировочного лотка, снимите тренировочное сиденье. Теперь ваша кошка должна быть готова использовать унитаз без лотка.

Терпение и уход

Процесс приучения кошки к туалету может занять два месяца или даже больше. Если кошка отказывается от любого этапа или начинает пользоваться другими местами, вернитесь на шаг в учебе.

Заранее держите под рукой чистящие средства, поскольку будут случайные инциденты.

Снижение стресса

Не жмите на кошку, если обучение в туалет вызывает у нее стресс. Если кошка начинает вести себя ненормально, прекратите обучение и вернитесь к использованию лотка. Помните, что около 30% кошек не приспосабливаются к туалетному обучению.