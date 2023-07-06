Как на самом деле "цветет" папоротник и зачем его искать в ночь на Ивана Купала

Кто может найти "цветок" папоротника

По поверью, этот цветок якобы появляется только в купальскую ночь, а найти его может только молодой парень. Больше всего шансов у холостого парня, который является единственным сыном в семье.

Для этого нужно было пойти в лес, заранее выбрав место, где растет папоротник, взять с собой скатерть, на которой святилась паска, и освященный нож. Затем следует начертить ножом вокруг папоротника круг, окропить папоротник святой водой и ждать.

Считается, что цветок папоротника ежегодно расцветает только в эту ночь, или раз в 3 или 5 лет, или раз в жизни для каждого человека. Узнать его можно по сиянию, что излучает цветок.

Забрать цветок мешает разная нечистая сила, пытаясь испугать добытчика, или отваживает, являясь в образе любимой девушки. Если цветок удается найти, его следует спрятать под разрезанную кожу на мизинце, или под шапку или под рубашку.

Кто отыщет цветок папоротника, тот якобы получает магические способности: отпирать любые замки без ключа, без усилий разыскивать зарытые сокровища, а рука, которой сорван этот цветок, будет иметь чудодейственную силу.

Обладатель цветка сумеет очаровать любую девушку, будет иметь наибольший урожай, отводить град, гром и ливень от своей нивы, а также не будет бояться злых сил. Он и его жена будут всегда молоды и полны сил, а дети здоровы, трудолюбивы и добры.

Папоротник на самом деле не цветет

Как бы ни хотелось верить в красивую легенду, но с ботанической точки зрения папоротник никогда не цветет.

Этот вид растений очень древний, и имеет другой способ размножения - спорами. Они расположены на оборотной стороне листьев и на цветы уж точно не похожи.

Папоротники появились на Земле около 400 миллионов лет назад в среднем девоне (палеозое). Они были настоящими гигантами и формировали растительный покров планеты, образуя целые леса.

Сейчас на Земле осталось очень мало древовидных папоротников. Причем современные папоротники гораздо меньше существовавших в ранние геологические периоды.

Вот так происходит размножение папоротника (фото: miyklas.com.ua)

Откуда взялась легенда

Со всем тем, красивая древняя легенда имеет под собой определенные основания, и даже не одно.

Первым объяснением могут быть семена другого цветка, произрастающего в розетке папоротника и расцветающего на макушке растения.

Вторая версия "цветущего" папоротника объясняется его болезнями: из-за вирусов растение может изменять форму своих листьев, которые становятся похожими на своеобразные цветы или ягоды.

Третий вариант цветущего папоротника - виды ужовник и гроздовник. Эти редкие и своеобразные подвиды папоротника образуют нечто похожее на прядь цветов: вытянутую часть листа со своеобразными "бутончиками" - открывающимися в сухую погоду спорангиями.

Споры гроздовника похожи на цветы (фото: Википеидя)

Папоротник ужовник тоже похож на цветок (фото: Википедия)