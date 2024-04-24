Как напитки во время еды влияют на здоровье: что показали исследования

Вредят ли здоровью напитки во время еды

Считается, что употреблять напитки во время еды - вредная привычка, ведь дополнительная жидкость усугубляет процесс пищеварения, отрицательно влияя на процесс слюноотделения или расщепления пищи.

Ниже приведены три наиболее распространенных убеждения о влиянии напитков на организм при употреблении с пищевыми продуктами.

Алкоголь и кислые напитки оказывают негативное влияние на слюну

Утверждают, что употребление кислых или алкогольных напитков во время еды высушивает слюну, что затрудняет переваривание пищи.

Алкоголь действительно уменьшает выделение слюны на 10-15% на единицу алкоголя. Однако это касается преимущественно крепких алкогольных напитков, а не низких концентраций алкоголя в пиве и вине.

Никакие научные эксперименты не подтвердили, что алкоголь или кислые напитки, если их употреблять в умеренных количествах, негативно влияют на пищеварение или усвоение питательных веществ.

Кроме того, результаты исследований показали, что кислые напитки могут даже увеличивать секрецию слюны.

Вода "разбавляет" желудочную кислоту и пищеварительные ферменты

Считается, что употребление воды во время еды разжижает пищеварительные ферменты и желудочную кислоту, что затрудняет переваривание пищи.

Однако это утверждение означает, что пищеварительная система не способна адаптировать свои секреты к консистенции пищи, что обычно не соответствует действительности.

Если же жидкость отрицательно влияет на переваривание пищи, вероятно, дело в пищеварительной системе - и в этой ситуации лучше обратиться к семейному врачу и диетологу.

Дополнительная жидкость слишком ускоряет пищеварение

Третий популярный аргумент против употребления напитков во время еды состоит в том, что жидкость увеличивает скорость, с которой жесткая пища выходит из желудка.

Считается, что это уменьшает время контакта пищи с желудочным соком и пищеварительными ферментами, что приводит к ухудшению пищеварения.

Исследование, анализировавшее опорожнение желудка, показало, что, хотя жидкости проходят через пищеварительную систему быстрее твердой пищи, они не влияют на скорость переваривания твердой пищи.

Таким образом, употребление напитков - воды, алкоголя или кислых напитков - во время еды вряд ли повредит вашему пищеварению.

Могут ли напитки улучшить пищеварение

Жидкость может помочь расщеплять большие куски пищи, облегчая их продвижение пищеводом в желудок. К тому же достаточное количество жидкости помогает плавно продвигать пищевые вещества, предотвращая вздутие живота и запоров.

Дополнительная жидкость из напитков также может снизить аппетит и потребление калорий. Питье воды во время еды помогает сделать паузу между приемами пищи, позволяя отследить сигналы голода и сытости.

Это может предотвратить переедание и даже помочь похудеть. Однако это не касается напитков, содержащих калории.