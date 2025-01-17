Как настроить ChatGPT для работы с проверенной информацией: полезные советы

Определение типа источника

Хотя ChatGPT был обучен на огромном массиве данных из различных источников (вплоть до момента прекращения обновления его базы знаний), он не осуществлял активный поиск в интернете при ответе на запросы. Вместо этого он полагался на свои предварительно накопленные знания, которые могут быть устаревшими или неполными.

Теперь он может выполнять активный поиск в Интернете, если вы укажете, но он не всегда делает это автоматически.

Первый шаг к обеспечению использования ChatGPT высококачественных источников - это четкое указание типа нужных вам источников. Это можно сделать, включив в свои запросы такие термины, как "рецензируемые", "академические", "официальные", "доверенные", "правительственные публикации" или "авторитетные новостные издания".

Так, например, если вы хотите найти информацию об изменении климата, поисковый запрос "Расскажи мне об изменении климата, используя научные статьи и рецензируемые исследования" поможет ChatGPT сосредоточиться на более качественных источниках, чем он мог бы выбрать в противном случае.

Определение типа источника (фото: MakeUseOf)

Использование конкретных инструкций

Одна из уникальных особенностей ChatGPT - это его способность генерировать ссылки и цитаты по запросу. Вы можете стимулировать это, прямо запрашивая цитаты или источники, которые являются признанными авторитетами, заслуживающими доверия.

Чтобы гарантировать надежность источников, вы можете попросить ИИ основывать свой ответ на известных ученых, научных статьях или официальных отчетах таких учреждений, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Организация Объединенных Наций (ООН).

Если, например, вы хотите получить от ChatGPT точную информацию о теории эволюции, вы можете попросить его ссылаться на работы Чарльза Дарвина и других известных исследователей в области генетики, а также предоставить ссылки на источники.

Использование конкретных инструкций (фото: MakeUseOf)

Запрашивайте обновления и последние данные

Еще одна полезная тактика - прямо просить ChatGPT предоставить самую свежую информацию, которую он может найти. Указывая временные рамки, например, конкретный год, вы снижаете вероятность получения устаревшей или менее релевантной информации.

ChatGPT отфильтрует свои обучающие данные, чтобы сосредоточиться на самых последних и авторитетных данных, доступных на момент его обучения.

Так, например, если вам нужны данные об изменении климата, вместо того чтобы просто просить ChatGPT предоставить вам соответствующую информацию по этой теме, вы можете указать, чтобы он основывал свои результаты на исследованиях и отчетах из авторитетных учреждений и ведущих университетов.

Поскольку у ChatGPT есть доступ к интернету, он может конкретно получить самую последнюю необходимую вам информацию.

Делая свой запрос очень конкретным, вы повышаете вероятность того, что ChatGPT сгенерирует ответ, соответствующий авторитетным источникам, которые вы ищете. По сути, его знания основаны на авторитетных научных текстах, журналах и публичных отчетах, поэтому настойчивость в ваших запросах увеличивает шансы на то, что информация будет самой последней из доступных.

В конечном счете, чтобы получить наилучшие результаты от ChatGPT, важно проявлять инициативу в отношении качества источников, которые вы просите его учитывать.

И, конечно же, для полной безопасности никогда не полагайтесь исключительно на контент, который генерирует ChatGPT. Перепроверка с помощью надежных платформ и использование инструментов проверки фактов или авторитетных научных баз данных, таких как Google Scholar или PubMed, могут помочь вам проверить точность и достоверность информации.

Запрашивайте обновления и последние данные (фото: MakeUseOf)