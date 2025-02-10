Как накрутить волосы без мучений и стайлеров: 4 варианта, которые сможет повторить каждая

Накрутить волосы на носки - что из этого получится

Так, девушка решила попробовать сразу четыре способа накрутить волосы. Она показала, какими будут кудри, если использовать носки, ремень, обычные гибкие бигуди и соломинки.

Когда блогерша спала с носками, пряди были объемными и очень эффектными. Такой вариант прекрасно подойдет для девушек с длинными волосами. Накрутить шевелюру на носки очень просто.

Какими будут волосы, если крутить их на носки (скриншот)

Просто разделите шевелюру на две части. Возьмите два носка и накрутите на них пряди, а затем зафиксируйте волосы так, чтобы вам было удобно спать. На утро осторожно расплетите волосы и наслаждайтесь кудрями.

Если же накрутить волосы на ремень от халата, результат будет немного другим. Впрочем, этот метод еще удобнее, чем "хак" с носками. Просто обкрутите пояс волосами, чтобы вся "конструкция" на вашей голове была похожа на веночек, а затем завяжите его на узелок.

Как крутить волосы на пояс (скриншот)

Также можно сделать эффектную прическу, если накрутить волосы на обычные гибкие бигуди. В этом вообще нет ничего трудного, а результат будет превосходным.

Какими будут волосы, если лечь спать с бигуди (скриншот)

А еще есть очень необычный метод, который подойдет девушкам с не очень длинными волосами. Просто возьмите тонкие соломинки и обкрутите вокруг них пряди. На утро вас будет ждать необычная прическа, которая напомнит эффект от химической завивки. Впрочем, важно лишь правильно подобрать толщину пряди, чтобы кудри не были слишком мелкими.