Как оказывать психологическую помощь детям, пострадавшим в результате войны: вебинар от Фонда Ахметова

Как проявляется стресс у ребенка во время войны? Как могут помочь взрослые – ребенку и себе? Что нужно знать об этом родителям и профессионалам?

В рамках программы "Сиротству - нет!" Фонда Рината Ахметова состоялся вебинар "Психологическая помощь детям, пострадавшим в результате военных действий и вооруженных конфликтов, оказания первой психологической помощи в кризисных ситуациях".

Ольга Фролова, тренер по неформальному образованию для взрослых, психологиня, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Бердянского государственного педагогического университета, рассказала о:

- влияние травматических событий на детей всех возрастов и роль родителей в проживании этого опыта,

- особенности взросления детей в условиях войны,

– оказание первой психологической помощи детям в кризисных ситуациях.

Мероприятие посетили около 300 участников, среди которых были специалисты служб по делам детей и центров социальных служб, родители-воспитатели, приемные родители, усыновители, опекуны и патронатные воспитатели. Смотрите вебинар здесь: facebook.com/watch/?v=796329968582782

Ольга Фролова поделилась с участниками техники самопомощи по сохранению ментального и физического здоровья, рассказала, где искать ресурсы для восстановления энергии. Специалист объяснила, как действовать, чтобы снизить остроту реакций на травматические события у детей всех возрастов.

В конце мероприятия Ольга ознакомила участников вебинара с медицинскими протоколами по оказанию первой психологической помощи детям в кризисных ситуациях, которые используются на практике в Израиле.

Фонд Рината Ахметова все 18 лет своей работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе уже более 10 тысяч детей в Украине обнаружили новые семьи.