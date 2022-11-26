RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как легко экономить деньги, не ограничивая себя: помогут действенные способы

Как экономить деньги (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый человек пытается как можно больше сэкономить деньги, чтобы иметь какие-то сбережения. Однако часто приходится отказываться от вещей, которые больше всего нравятся. Если научиться правильно экономить, можно не ограничивать себя слишком.

Об этом пишет 5-Minute Crafts.

Несколько полезных способов помогут научиться покупать продукты и одежду с умом.

Как легко экономить

Ведение учета расходов

Понимание того, на что вы тратите деньги, является важным шагом в экономии денег. Поэтому нужно приобрести блокнот или скачать специальное приложение.

Необходимо ввести в свою жизнь новую привычку - отслеживать расходы. В частности, в конце месяца можно будет сравнить свои доходы с расходами. Это поможет получить объективное представление о своем финансовом положении.

Планирование расходов в месяц

Если планировать ежемесячные расходы, то это поможет держать ситуацию под контролем. Необходимо рассчитать ежемесячные расходы на транспорт и продовольствие.

Также можно сделать отдельные конверты для каждого расхода и стараться не тратить на каждую категорию больше денег, чем в конверте.

Покупки в интернете

Обычно покупки в интернете более экономные, чем обычные в магазинах. В интернет-магазинах цены не включают в себя стоимость аренды, счетов за электроэнергию и зарплату кассиров.

К тому же интернет-магазины часто делают скидки на свои товары. Они постоянно работают и экономят много времени своих клиентов.

Точный список покупок

Важно перед каждым походом магазин заранее составлять список необходимых товаров. Все потому, что импульсивно можно купить что-то, поэтому всегда следует придерживаться списка.

Не ходите в магазин каждый день

Стоит избавиться от привычки ходить в магазин "купить что-нибудь". Лучше закупаться раз в неделю и не растягивать это удовольствие, когда овощи купили сегодня, а мясо завтра. Все потому, что каждый поход в магазин часто сопровождается дополнительными затратами.

Ранее мы сообщали, как эффективно экономить во время войны.

Также мы писали о 10 обыденных вещах, от которых нужно отказаться для экономии денег.

Читайте РБК-Украина в Google News
способиэкономия