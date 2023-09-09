Как легко открыть вино, если под рукой нет штопора: интересные и необычные методы

В любом винном магазине потребители сталкиваются с выбором: выбрать бутылку с пробковой крышкой или взять с винтовой пробкой для легкого открывания? Тем, кто решил выбрать первый вариант, но обнаружил, что отсутствует штопор, не стоит беспокоиться и огорчаться.
Как открыть бутылку вина, если рядом отсутствует прибор для откупорки, рассказали эксперты издания о культуре потребления алкоголя VinePair .
Вставьте ключи или зубчатый нож в пробку под углом 45 градусов и прокрутите по кругу, по сути, медленно выкрутив пробковую крышку. После нескольких оборотов она должна выйти. Убедитесь, что вы глубоко вложили предмет в пробку, потому что в противном случае она может рассыпаться.
Иллюстрация метода (vinepair.com)
Этот вариант достаточно далек, но он действительно работает. С помощью зажигалки нагрейте горлышко бутылки под пробкой. Тепло должно заставить пробку двигаться вверх и наконец выйти из бутылки. Однако убедитесь, что бутылка не холодная, иначе она может взорваться от резкого изменения температуры. Если бутылка уже охлаждена, дайте ей некоторое время постоять в теплом месте, прежде чем нагреть ее.
Это достаточно безопасный метод, но у него есть свои недостатки. Чтобы открыть бутылку, возьмите какой-нибудь предмет вроде деревянной ложки и протолкните пробку внутрь. К сожалению, потом почти невозможно достать ее изнутри. Однако вы можете использовать сетку для чая и процедить через нее бутылку вина в графин или другую емкость, чтобы кусочки пробкового дерева не плавали в напитке.
Задвиньте осторожно одно лезвие ножниц в центр пробки. Когда лезвие вдвинуто до конца, осторожно начинайте поворачивать ручки ножниц. Тащите вверх, пока пробка не освободится от бутылки.
Это, пожалуй, один из самых безопасных методов, но требует определенной устойчивости и силы, поскольку вы можете быстро устать. Возьмите длинный винт и закрутите его в пробку с помощью отвертки, пока не останется примерно 2,5 см. Затем задней частью молотка (гвоздодером) постепенно поднимаете винт и вытаскиваете пробку.
Иллюстрация метода (vinepair.com)
Помните, что при использовании этих методов остается риск повреждения бутылки или пробки и травмирования себя. Будьте осторожны и, если есть возможность, лучше всегда иметь под рукой штопор.
Читайте также, что будет с организмом, если каждый день пить вино.
Также у нас есть материал о случившемся с организмом мужчины и женщины, если часто употреблять пиво.