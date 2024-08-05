Как легко превратить видео-рецепты из TikTok в полноценные кулинарные инструкции с помощью этого приложения

Как сохранить рецепт из TikTok в Pestle

Pestle - это органайзер рецептов, который автоматически форматирует любой рецепт, которым вы с ним поделитесь. Это может быть длинный блог или рецепт, созданный вами самим.

Теперь, с последним обновлением, Pestle использует искусственный интеллект на устройстве для быстрого преобразования подписей к роликам Instagram в полноценные рецепты.

Это будет работать, пока в подписи к ролику с рецептом указаны ингредиенты и шаги рецепта в той или иной форме (или есть ссылка на рецепт). Исходное видео не должно соответствовать какому-либо определенному формату, благодаря искусственному интеллекту.

Pestle пропустит подпись через свою систему, извлечет рецепт и покажет его вам в удобном формате. Видео также будет добавлено к рецепту.

Поскольку приложение делает это на устройстве, а не отправляет данные в облако, весь процесс удивительно быстрый. Все происходит всего за 5-10 секунд, после чего ваш рецепт будет готов в приложении.

Как сохранить рецепт из TikTok в Pestle (фото: Lifechaker)

Как работает приложение

Нажмите кнопку "Поделиться" в видео, затем выберите опцию "Поделиться в". Выберите приложение Pestle. Если вы не видите его, перейдите в раздел "Еще", затем выберите само приложение.

Приложение Pestle попросит вас ввести название рецепта. После этого оно автоматически заполнит ингредиенты и шаги из подписи к видео. Просмотрите его, чтобы убедиться, что все выглядит правильно.

Вы также можете нажать кнопку "Редактировать" вверху, чтобы добавить или удалить любую часть рецепта. И все, рецепт будет сохранен в приложении Pestle, и теперь вы можете привыкнуть открывать приложение каждый раз, когда не знаете, что приготовить сегодня вечером.

Pestle обладает приятным интерфейсом, где шаги рецепта отображаются крупным шрифтом, что облегчает следование ему во время готовки. Очень удобная функция - возможность узнать количество ингредиента, просто нажав на его название.

В режиме готовки вы также можете переключиться на список ингредиентов и отмечать те, которые уже используются. Приложение также имеет голосовой режим для свободной готовки, так что вы можете говорить "Далее", чтобы перейти к следующему шагу, даже не прикасаясь к своему iPhone или iPad.

Приложение позволяет бесплатно хранить 15 рецептов, но для неограниченного количества рецептов можно обновить до Pestle Pro, который стоит 1,99 долларов в месяц или 19,99 долларов при ежегодной оплате.

Шаги рецепта отображаются крупным шрифтом (фото: Lifechaker)