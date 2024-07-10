Как контролировать приложения, которые автоматически открываются при загрузке ПК: инструкция

Ваш компьютер может замедляться из-за большого количества приложений, запускающихся при старте системы. Это не только влияет на производительность, но и может раздражать, когда ненужные программы открываются без вашего разрешения. Контроль за автозапуском приложений помогает оптимизировать работу ПК и повысить его скорость.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker.
Самый простой способ управлять программами, которые запускаются при старте системы, - это диспетчер задач. Здесь вы также сможете проверить, влияет ли какое-либо приложение на скорость загрузки компьютера.
Вы увидите список всех программ, которые автоматически открываются при включении компьютера, а также оценку того, сколько ресурсов они потребляют. Вы также увидите системные процессы Windows - отключайте их только в том случае, если точно знаете, что делаете.
Чтобы отключить или включить автоматический запуск программы при включении компьютера, щелкните на нее правой кнопкой мыши и выберите пункт "Включить" или "Отключить".
Как включить или отключить автозапуск программ с помощью диспетчера задач (фото: Lifehacker)
Вы можете управлять автозапуском программ тем же способом и через настройки Windows.
Изменения вступят в силу при следующей загрузке компьютера.
Как включить или отключить автозапуск программ через настройки Windows (фото: Lifehacker)
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