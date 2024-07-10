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Как контролировать приложения, которые автоматически открываются при загрузке ПК: инструкция

Как управлять автозапуском приложений при загрузке вашего ПК (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Ваш компьютер может замедляться из-за большого количества приложений, запускающихся при старте системы. Это не только влияет на производительность, но и может раздражать, когда ненужные программы открываются без вашего разрешения. Контроль за автозапуском приложений помогает оптимизировать работу ПК и повысить его скорость.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker.

Как включить или отключить автозапуск программ с помощью диспетчера задач

Самый простой способ управлять программами, которые запускаются при старте системы, - это диспетчер задач. Здесь вы также сможете проверить, влияет ли какое-либо приложение на скорость загрузки компьютера.

  • Щелкните правой кнопкой мыши по пустой области панели задач и выберите "Диспетчер задач"
  • В Windows 11 выберите пункт "Автозапуск" на боковой панели (в Windows 10 перейдите на вкладку "Автозапуск")

Вы увидите список всех программ, которые автоматически открываются при включении компьютера, а также оценку того, сколько ресурсов они потребляют.  Вы также увидите системные процессы Windows - отключайте их только в том случае, если точно знаете, что делаете.

Чтобы отключить или включить автоматический запуск программы при включении компьютера, щелкните на нее правой кнопкой мыши и выберите пункт "Включить" или "Отключить".

Как включить или отключить автозапуск программ с помощью диспетчера задач (фото: Lifehacker)

Как включить или отключить автозапуск программ через настройки Windows

Вы можете управлять автозапуском программ тем же способом и через настройки Windows.

  • Перейдите в Настройки, затем Приложения и "Автозапуск"
  • Вы увидите список всех совместимых программ
  • В верхней части списка можно отсортировать программы по статусу автозапуска или ее влиянию на производительность
  • Рядом с каждой программой есть переключатель. Просто включите или отключите его, чтобы изменить статус автозапуска

Изменения вступят в силу при следующей загрузке компьютера.

Как включить или отключить автозапуск программ через настройки Windows (фото: Lifehacker)

Читайте также про советы, которые помогут вам настроить громкость в Windows для каждого приложения отдельно.

А еще мы писали о том, как сделать Windows 10 похожей на Windows 11 без обновления системы.

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