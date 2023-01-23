Как кошка указывает на присутствие негатива в доме: главный сигнал

Как кошки реагируют на негатив в доме

Если кошка начала отказываться от привычной пищи или игр, вспомните, не приходил ли недавно в дом какой-нибудь нежелательный гость и как питомец себя с ним вел.

С отрицательно настроенными людьми кошки обращаются отстраненно, могут даже проявлять агрессию.

А если ваша добродушная кошка внезапно ощетинилась и зашипела на вас, задумайтесь, возможно, источником негатива в доме являетесь вы сами.

Кто такие "плохие" люди по мнению кошек

Есть мнение, что кошки испытывают энергетику человека. И если она отрицательная, животное это понимает и показывает своим поведением.

Но есть и более логичное объяснение: "плохой" человек для кота - это тот, кто просто не любит этих животных. А поскольку кошки умеют считывать эмоции, они могут понять, что человек ним не очень радушно настроен.

Как ведут себя животные при этом

Считается, если в ваш дом приходит человек с отрицательной энергией или дурными мыслями, это часто можно определить по поведению кошки.

Сначала она может внимательно на человека смотреть, гипнотизируя, затем осторожно отходит и пытается держаться подальше. Животное может убегать, прятаться или, наоборот, носиться, словно спасаясь от невидимого преследователя.

И не только: кошка может шипеть, извиваться, вилять хвостом и даже пытаться ударить лапой человека, который ему не нравится.