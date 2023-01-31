Как и зачем женщины манипулируют мужчинами: главные приемчики

Отношения между мужчиной и женщиной в идеале должны быть честными и открытыми на 100%, но это только в идеале. На самом деле, к манипуляциям прибегают все, как мужчины, так и женщины, и цель может быть разная: добиться своего от партнера, успокоить его, внушить в него веру в себя и так далее.
У женщин приемчики свои, а какие именно – расскажем дальше в материале Styler.
Фраза "Я обиделась" может подействовать на мужчину так, что он не будет совершать в будущем необдуманные поступки.
Интересно, что вытянуть такое признание может быть непросто, так как женщины часто молчат и на фразу "Что случилось?", выдают "Ничего", при этом продолжают своим видом и настроением показывать свое недовольство.
Фразой "Помоги мне" женщины делают из мужчины героя. Ведь последним приятно, что они могут стать для половинки поддержкой и опорой. Так мужчины подтверждают свое мужество и силу, а женщины показывают, насколько им важно, чтобы мужчина был рядом.
Открыть банку, откупорить бутылку вина, приготовить обед, донести пакеты – не стесняйтесь просить мужчину о помощи, особенно когда она действительно вам нужна.
Чтобы охладить любой спор или ссору, женщина просто признает правоту мужчины. Даже если он не прав. Так партнер начнет ощущать свою победу, но скоро они оба уже забудут о том, по какому поводу ругались.
Однако в некоторых случаях женщина начинает объяснять свою точку зрения и стоять на своем уже после того, как у мужчины отступили эмоции. Так делать не надо, это упрямство, из-за которого легко испортить отношения.
Манипуляция молчанием гораздо эффективнее, чем какие-либо другие фразы. Когда женщина молчит, мужчина понимает, насколько он виноват.
Еще хуже, если женщина находится рядом и игнорирует своего партнера. Тогда он всеми силами пытается добиться ее расположения.
Раньше мы писали также, как мужчины манипулируют женщинами.
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