Как и зачем женщины манипулируют мужчинами: главные приемчики

Обида

Фраза "Я обиделась" может подействовать на мужчину так, что он не будет совершать в будущем необдуманные поступки.

Интересно, что вытянуть такое признание может быть непросто, так как женщины часто молчат и на фразу "Что случилось?", выдают "Ничего", при этом продолжают своим видом и настроением показывать свое недовольство.

Просьба о помощи

Фразой "Помоги мне" женщины делают из мужчины героя. Ведь последним приятно, что они могут стать для половинки поддержкой и опорой. Так мужчины подтверждают свое мужество и силу, а женщины показывают, насколько им важно, чтобы мужчина был рядом.

Открыть банку, откупорить бутылку вина, приготовить обед, донести пакеты – не стесняйтесь просить мужчину о помощи, особенно когда она действительно вам нужна.

Прощение и признание правоты

Чтобы охладить любой спор или ссору, женщина просто признает правоту мужчины. Даже если он не прав. Так партнер начнет ощущать свою победу, но скоро они оба уже забудут о том, по какому поводу ругались.

Однако в некоторых случаях женщина начинает объяснять свою точку зрения и стоять на своем уже после того, как у мужчины отступили эмоции. Так делать не надо, это упрямство, из-за которого легко испортить отношения.

Молчание

Манипуляция молчанием гораздо эффективнее, чем какие-либо другие фразы. Когда женщина молчит, мужчина понимает, насколько он виноват.

Еще хуже, если женщина находится рядом и игнорирует своего партнера. Тогда он всеми силами пытается добиться ее расположения.