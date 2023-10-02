Как и где посадить лук на зиму, чтобы собрать отличный урожай

Лук зимних сортов хорошо переносит морозы и прекрасно чувствует себя зимой в почве, так как вбирает влагу. Благодаря этому урожай зимнего лука можно получить весной еще раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Дім та присадібна ділянка.
Лук успевает укорениться еще до того, как весной, например, настанет засуха.
В Украине озимый лук высаживают в промежутке с середины октября, до начала ноября, то есть за 30-35 дней до наступления устойчивых холодов.
Если сделать это в теплые дни, то луковицы начнут прорастать, что приведет к их замерзанию зимой. А если затянуть с посадкой, лук после сильных морозов не образует корневой системы. Чтобы не упустить момент, рекомендуется понаблюдать за температурой. Если значения температуры опустились до +5 градусов и удерживаются несколько дней, значит пора проводить посадку.
При выборе места следует подбирать хорошо освещенный, защищенный от ветра участок с легкой плодородной почвой. Хорошим вариантом станет дренированная перегнойно-песчаная или перегнойно-суглинная почва. Также следует помнить о правилах севооборота.
Первым делом просмотрите посадочный материал и отберите только крепкие красивые луковицы, а все поврежденные, больные и засохшие экземпляры - отложите.
Если отсутствует угроза внезапных заморозков, рекомендуется обработать луковички. Сначала они замачивают в растворе со стимулятором роста, что позволит получить хороший урожай.
Перед самой высадкой производится обработка средствами защиты для предупреждения развития болезней или повреждения вредителями.
Кстати, названы распространенные ошибки, которые допускают почти все при хранении лука.