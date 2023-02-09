Как питаться, чтобы избавиться от мигрени: диетолог высказался о продуктах и диетах

Приступы мигрени испытывают около миллиарда человек на нашей планете, что делает этот вариант периодической головной боли наиболее распространенным неврологическим состоянием в мире. На его развитие, как свидетельствуют данные исследований, влияет пища и питание.

Об этом рассказал известный диетолог и врач-гастроэнтеролог, председатель правления Ассоциации диетологов Украины Олег Швец в своем Facebook .

При этом некоторые продукты и пищевые привычки способны облегчить приступы, а также вовсе предотвратить проблему.

Среди факторов, что провоцируют мигрень, специалист назвал такие потенциальные триггеры, как стресс и волнение, гормональные изменения, определенные лекарства или чрезмерное употребление лекарства, включая гормональные контрацептивы, стероиды и обезболивающие, отпускаемые по рецепту, плохое качество сна или расстройство сна (бессонница, апноэ), изменения погоды.

Также отмечается, что хотя мигрень может возникать в любом возрасте, включая детский и подростковый, чаще это заболевание бывает у людей в возрасте от 18 до 44 лет.

Как питаться, чтобы мигрень не беспокоила

"Изменения в пищевых привычках способны предотвратить или уменьшить частоту приступов мигрени. Например, ограничение натрия и жира или выбор продуктов с низким гликемическим индексом. Также рекомендуется попробовать питание с низким содержанием тирамина", - советует диетолог.

Вот чем целесообразно дополнить свою диету:

Продуктами, богатыми магнием. Он содержится в темной листовой зелени, авокадо и тунце.

Омега-3 жирными кислотами. Их источниками являются рыба (скумбрия и лосось), семена и бобовые.

Кетогенными продуктами. Возможно, это подходит не всем, но, согласно результатам ряда исследований, кето-диета уменьшает приступы мигрени. Она предусматривает потребление продуктов с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жира (морепродукты, некрахмалистые овощи и яйца). Однако следует быть осторожными: некоторые кетогенные продукты могут наоборот провоцировать приступы мигрени. Тут обязательно нужно заранее посоветоваться с лечащим врачом или диетологом.

Специалист рекомендует в рационе избегать такие продукты и ингредиенты, что могут провоцировать приступы мигрени. К ним относятся:

шоколад (вероятно, из-за химического вещества бета-фенилаланин),

продукты с высоким содержанием нитрита натрия, такие как вяленое мясо и хот-доги,

часто встречающийся в обработанных пищевых продуктах глутамат натрия,

искусственные подсластители, особенно аспартам,

тирамин - химическое вещество, содержащееся в ферментированных продуктах, выдержанных сырах и некоторых видах свежеиспеченного хлеба,

алкогольные напитки, такие как вино и пиво.

Также специалист обращает внимание, что как показывают некоторые исследования - проблема не в самой пище, а в длительном голоде и тяге к еде.

"Значительные перерывы между приемами пищи могут приводить к снижению уровня сахара в крови. К тому моменту, как человек что-то съест, слишком поздно - приступ мигрени произошел", - говорится в публикации.

Другой возможной причиной может являться температура пищи. Так, потребление слишком горячего или слишком холодного способно спровоцировать приступ мигрени.

Диетолог добавляет, что замена обработанных продуктов на необработанные является универсальным советом, но признает, что его трудно придерживаться.

"Есть предположение, что кофеин может являться спусковым механизмом для приступов мигрени. На самом деле он может даже помочь, по крайней мере, в ограниченных количествах. Кофеин является активным ингредиентом нескольких лекарств против головных болей, поэтому следует внимательно читать инструкции на фармакологические препараты", - рассказывает Швец.

При этом он предостерегает, что ежедневное потребление кофеина может снизить его полезные эффекты, поэтому лучше обсудить вопрос его употребления с врачом.

Для облегчения приступов мигрени некоторые пытаются придерживаться элиминационной диеты, но в некоторых случаях это наносит гораздо больше вреда, чем пользы, отмечает диетолог. Речь идет о таком типе питания, который исключает из рациона целые группы пищевых продуктов.

"Недостатком элиминационной диеты является долгосрочный негативный эффект дефицита питательных веществ. Важно не начинать какую-либо диету, предварительно не посоветовавшись со своим врачом или диетологом. Они порекомендуют правильные изменения в питании, чтобы вы могли безопасно улучшить свое здоровье", - подчеркивает он.