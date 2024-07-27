Как донести до партнера собственные желания правильно: советы психолога

По словам специалиста, нам кажется, что партнер должен догадываться сам о наших желаниях. А мы сами не умеем просить удовлетворения своих потребностей, а часто сами их не понимаем.

А когда просим, это звучит как приказ или претензия. Разворачивается конфликт и мы обвиняем партнера в своих эмоциях (он меня раздражает!) обижаемся, заходим в тупик и остаемся недовольны.

Ненасильственная коммуникация учит: другие люди не могут быть источником наших эмоций. Истинный их источник моих эмоций - мои собственные потребности.

Когда потребность удовлетворена, мы испытываем подъем, радость, любовь, энтузиазм. Когда не удовлетворена - злость, обиду, разочарование, апатию.

Удовлетворять потребности можно по-разному. Самостоятельно, попросив ли об этом партнера и его отказ не должен восприниматься как повод для конфликта. Иначе это не была просьба, это был завуалированный приказ.

Различать и называть собственные чувства - это часть эмоциональной грамотности. Мы можем назвать многие имена людей, а в собственных эмоциях путаемся.

Что вы чувствуете? "Я чувствую, что ему безразлично меня". Это не ощущение, это ваша оценка, ваше предположение (я думаю, что ему безразлично). Когда я так думаю, я испытываю разочарование и злобу, потому что мне хочется поговорить, а он меня не слушает.

Почему так важно различать свои эмоции и оценки? Сравните 2 фразы:

"Тебе безразлично! Ты смотришь в телефон, когда я с тобой говорю!"

"Когда я говорю с тобой, а ты смотришь в телефон, я злюсь и возмущаюсь. Мне важно, чтобы ты меня выслушал"

Чувствуете разницу? В первом варианте партнеру хочется защищаться, оправдываться, нападать в ответ. Вероятность конфликта очень высока. Во втором - возникает сочувствие к эмоциям партнера, и шанс поговорить растет.

Эмоциональной грамотности нужно учиться, как мы когда-то учились читать и писать. Метод ненасильственной коммуникации - это формула бесконфликтного общения.