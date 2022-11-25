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Как ухаживать за волосами, когда долго нет света и воды

Уход за волосами без света и воды (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Несмотря на постоянные перебои с водо- и электроснабжением, сохранять нормальный внешний вид и следить за гигиеной своего тела необходимо. Самым первым несвежесть выдает корни волос.

Styler делится лайфхаками по уходу за волосами в период отсутствия света и воды.

Очистка волос

Если у вас есть доступ к воде, то мойте волосы так часто, сколько того требует состояние кожи головы. Например, если кожа головы жирная, то нужно делать это примерно через день, если сухая - раз в три-четыре дня. Комбинированный тип кожи нужно мыть раз в два-три дня.

Если же воды нет, то используйте сухой шампунь. Но не злоупотребляйте этим средством. Слишком частое использование может привести к зуду кожи головы. Именно поэтому сухой шампунь нужно со временем смывать.

Увлажнение и питание

Во время отключений уход за волосами - это последнее, о чем вы думаете. Но хотя бы раз в два-четыре мытья головы важно использовать кондиционер и маски.

Если у вас нет возможности их приобрести, сделайте эти средства самостоятельно из природных компонентов: куриное яйцо, сметана, мед. В небольшом количестве отдельно каждый из них можно наносить на кончики для питания.

Сушка

Если фен не работает, тщательно вытрите волосы полотенцем, а затем досушите естественным способом. Не выходите на улицу с мокрой головой. Поэтому можно не только заболеть, но и сильно повредить волосы.

Также не забывайте о головном уборе в холодное время года. Или хотя бы прятать пряди под одежду или капюшон.

Уход за волосами можно упростить, но пропускать не стоит (фото: Freepik)

Раньше мы рассказывали о том, как можно освежиться без воды и доступа к душу.

А еще читайте, какие популярные методы ухода за волосами могут сильно навредить.

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