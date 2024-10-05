Как ухаживать за кожей осенью. Действенные рецепты красоты от звездного косметолога

Осенью наша кожа часто страдает от обезвоживания, сухости и шелушения, вызванных понижением температуры, ветром и началом отопительного сезона. Именно поэтому в осенний период особенно важно пересмотреть свой ежедневный уход за кожей и адаптировать его к новым условиям.

В интервью РБК-Украина (проект Styler) звездный дерматолог и косметолог Дария Тищенко рассказала об основных правилах осеннего ухода, как подготовить кожу к зиме и какие особенности следует учитывать женщинам и мужчинам.

– Какие изменения в уходе нужно учесть с наступлением осени?

– Осень - один из лучших этапов для уходовых процедур. Температура на улице не столь высока, как летом, и не столь прохладна, как зимой, поэтому осенью я рекомендую позаботиться о восстановлении кожи после летнего сезона, насыщенного ультрафиолетом, и подготовиться к холодному зимнему сезону.

Особое внимание я бы уделила в осенний сезон увлажнению кожи и насыщению ее питательными веществами (здесь речь идет о более насыщенных кремах). Соответственно ваш домашний уход претерпевает изменения, однако обязательно проконсультируйтесь с врачом и не назначайте сами себе космецевтические средства, потому что можете и навредить (в моей практике я встречаю это регулярно).

Также я бы рекомендовала во время осеннего периода задуматься о прохождении курса кислотных пилингов и/или уходовых процедур, ведь это позволит значительно ускорить процесс регенерации кожи после воздействия UV-излучения, уменьшить признаки старения, убрать пигментацию, уплотнить, увлажнить и насытить кожу.

Но следует помнить, что универсальной формулы ухода за кожей не существует, все всегда индивидуально. Это значит, что далеко не всегда вам подойдет косметическое средство, от которого ваша подруга увидела "вау" эффект. Чаще, может быть, все наоборот.

Однако могу сказать, что осень - это сезон ухода за кожей и один из самых удачных периодов, чтобы получать самые лучшие и заметные результаты как от классической, аппаратной косметологии, так и от инъекционной.

– Есть ли разница в осеннем уходе за кожей для мужчин и женщин? Какие особенности следует учитывать?

– Безусловно, осенний уход за кожей имеет свои особенности для мужчин и женщин, хотя многие основные принципы остаются общими.

Отличием является то, что женщинам чаще следует использовать питательные и насыщенные кремы, тогда как мужчинам подойдут легкие текстуры, которые будут успокаивать кожу после бритья. Это обусловлено тем, что у мужчин кожа большей частью толще и производит больше кожного себума.

Также женщины обычно соблюдают многоступенчатую ежедневную рутину в уходе за кожей, которая включает очищение, тонизацию, увлажнение и применение сывороток или масок. В то же время как мужчины предпочитают более упрощенный уход, сосредоточенный в основном на очищении и увлажнении.

Важно понимать, что каждый частный случай необходимо рассматривать индивидуально, потому что все мы разные и потребности кожи также отличаются.

– Летом нам помогает SPF. А как осенью защитить кожу от влияния изменений климата, например от ветра и снижения температуры?

– Холодная погода, ветер, отопление и низкая влажность наносят вред нашей коже, делая ее сухой, обезвоженной, может шелушиться и вызвать зуд.

Мои советы, как защитить ее от последствий окружающей среды:

Очистка кожи дважды в день (утро и вечер). Гель или пенка должны хорошо очищать, но не пересушивать кожу, не иметь в себе агрессивные составляющие и не раздражать кожу. Если вы пользуетесь гелем с кислотами, я бы советовала изменить на меньший процент кислот или к вечеру добавить более мягкое средство для умывания.

Не умываться горячей водой: максимум комнатной температуры или лучше прохладной. Горячая вода раздражает кожу, тем самым делает ее более чувствительной, красной и сухой.

Увлажняйте кожу каждый день, даже комбинированную и жирную кожу нужно увлажнять. Конечно, средства будут отличаться от тех, у кого сухая кожа, и состав тоже. За помощью всегда можно обратиться к врачу дерматологу-косметологу.

Обязательно использовать SPF. Да, даже осенью! Не забываем, что солнце всегда опасно. Чрезмерное влияние солнечных лучей может привести к преждевременному старению и серьезным заболеваниям кожи.

Увлажнение губ. С приходом холодов кожа губ и вокруг рта часто сухая и имеет склонность шелушиться. На помощь придет бальзам для губ и крем со скваланом, пептидами, ресвератролом, керамидами.

Пить достаточно воды, а также следить, чтобы в помещении было прохладно и влажно.

Косметолог Дария Тищенко дала действенные советы для кожи (фото предоставлено экспертом)

– Как изменения в питании могут повлиять на состояние кожи осенью? Какие продукты советуете включить в рацион?

– Следует отметить, что в осенний период происходят изменения в погоде, температура воздуха уменьшается, световой день сокращается, а в воздухе активизируются вирусы и бактерии. К тому же, уменьшается количество природных источников витаминов и все эти факторы негативно влияют как на состояние организма в целом, так и на состояние нашей кожи и могут привести, как минимум, к ее сухости и обезвоживанию, а также раздражение, покраснение и пигментацию. Очень важно скорректировать свой рацион и обратить внимание на способы приготовления пищи.

Прежде всего, независимо от времени года, я бы не рекомендовала употреблять жареные, копченые, жирные блюда, сладости (шоколад, мороженое, конфеты замените цукатами и сухофруктами), фастфуд, снеки и сладкую газировку. Также следует сократить употребление молочных продуктов, а может вообще исключить.

Чтобы я посоветовала добавить в рацион, так это морепродукты (Омега-3), зелень (клетчатка), авокадо, брокколи (витамин К), бобовые (белок) и орехи (витамин Е), также не следует забывать о свежих овощах и фруктах.

И, конечно, пейте достаточное количество воды! Состояние вашей кожи зависит от многих факторов, одним из которых непосредственно есть питание. Помните: мы - то, что мы едим!

– Могут ли осенняя хандра и депрессия повлиять на кожу?

– Да, конечно, ведь любые физические и психологические воздействия на наш организм находят свое отражение на нашей коже. Я довольно часто наблюдаю обострение дерматологических заболеваний, связанных со стрессом. Сейчас веду несколько пациентов, у которых себорейный дерматит активно проявляется во время стресса и напряженности, и эти факторы могут встретить нас как на работе, так и дома. Также лично сопровождаю пациентов за границей, у которых обострились хронические заболевания, такие как акне и розацеа. Я это связываю с несколькими факторами, одним из которых, несомненно, является стресс и депрессия.

Мы все хорошо знаем выражение: "мы - то, что мы едим", реакцию как на еду, так и на стресс первой на себе ощутит кожа: изменится цвет, плотность, тургор, появятся сыпи и активизируются бактериальные заболевания. Поэтому следует держать себя в тонусе и не поддаваться искушению быть пленницей осенней хандры.

– Что можно сделать, чтобы уменьшить эти негативные влияния?

– Прежде всего, следите за режимом сна и питания, это позволит исключить другие негативные факторы, которые могут влиять на нашу кожу. Также важным аспектом считаю физические нагрузки, ведь это позволяет забыть о хандре и сосредоточиться на упражнениях, что в свою очередь оказывает успокаивающий эффект. И, конечно, не забывать о ритуалах по уходу за кожей, таких как очищение, тонизация, увлажнение и другие. Желательно раз в месяц попадать на прием к врачу дерматологу-косметологу, поскольку только комплексный подход дает нам наилучшие результаты.