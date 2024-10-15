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Как узнать состояние батареи на MacBook, прежде чем она вас подведет

Вторник 15 октября 2024 20:45
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Как узнать состояние батареи на MacBook, прежде чем она вас подведет Простой способ узнать, как долго прослужит батарея вашего MacBook (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Современные MacBook могут работать 18 часов и более от одной зарядки аккумулятора. Со временем его способность удерживать заряд постепенно уменьшается, что может привести к тому, что вы будете зависеть все время от розетки.

О том, почему важно знать и где можно посмотреть количество циклов заряда аккумулятора вашего Macbook, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Что известно про циклы зарядки

Проверка количества циклов зарядки аккумулятора вашего Mac дает ценную информацию о его общем состоянии и оставшемся сроке службы. Количество циклов представляет собой сумму, когда аккумулятор прошел полный цикл зарядки, что происходит, когда вы используете 100 процентов его емкости - будь то за один раз или при распределении на несколько частичных зарядок.

Отслеживая это число, вы можете оценить, сколько времени осталось у вашего аккумулятора, и составить соответствующий план, будь то корректировка ваших привычек использования или подготовка к возможной замене аккумулятора в будущем.

Как проверить количество циклов перезарядки аккумулятора вашего Mac

  • Нажмите на символ Apple в строке меню, удерживая клавишу Option
  • В раскрывающемся меню выберите пункт "Информация о системе"
  • В новом окне щелкните список "Оборудование" на левой боковой панели, если его содержимое не отображается
  • Нажмите "Питание" в развернутом списке оборудования
  • Найдите параметр "Количество циклов" в разделе "Информация о состоянии батареи" главного окна
  • Это число показывает, сколько раз аккумулятор был полностью разряжен и перезаряжен

Как узнать состояние батареи на MacBook, прежде чем она вас подведетКак узнать состояние батареи на MacBook, прежде чем она вас подведет

Как проверить количество циклов перезарядки аккумулятора на Mac (фото: MacRumors)

Что еще нужно знать о состоянии аккумулятора

Apple разрабатывает аккумуляторы MacBook, чтобы поддерживать до 80 процентов своей первоначальной емкости при максимальном количестве циклов, которое зависит от модели.

У последних MacBook обычно максимальное количество циклов составляет 1000, а у более старых моделей - от 300 до 500. Информацию о циклах для вашей конкретной модели можно найти на веб-сайте поддержки Apple.

Помните, что достижение максимального количества циклов не означает, что ваша батарея перестает работать. Это просто указывает на то, когда вы можете заметить уменьшение срока службы батареи.

В macOS Catalina 10.15.5 и более поздних версиях Apple включает функцию оптимизированной зарядки батареи, которая может помочь продлить срок службы вашего аккумулятора.

Каждый новый Mac, купленный у Apple, поставляется с годовой гарантией, которая включает в себя обслуживание неисправной батареи.

У нас также есть материал о том, как повысить производительность вашего Macbook с помощью одного приложения.

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