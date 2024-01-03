Как действовать, если вы оказались под завалами дома: инструкция

Оказаться под завалами дома может любой человек в любое время, потому что россияне не перестают обстреливать украинские города. Есть определенные правила, как вести себя, если вы оказались под завалами и они могут спасти вам жизнь.

Как вести себя в такой ситуации, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советы ГСЧС Украины, опубликованные в Telegram-канале Минреинтеграции.

Что делать под завалом

1. Не паникуйте! Это тяжело, но очень нужно. Информация о чрезвычайной ситуации оперативно поступает экстренным службам. Спасатели будут на месте в считанные минуты и приступят к спасательной операции. Будьте уверены - вас уже ищут.

2. Старайтесь почаще кричать, подавать сигналы. Поскольку при разборе завалов спасатели делают перерывы, чтобы услышать людей.

3. Не используйте спички или зажигалки ни разу для сигналов. Во время разрушений может произойти утечка газа.

4. Если вас заметили/услышали, помните, что спасателям нужно время на разбор завалов. Четко следуйте указаниям и не теряйте самообладания.

Если вас не услышали/не нашли

1. Внимательно и тщательно оцените ситуацию вокруг вас.

2. Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги. Однако ни в коем случае не пытайтесь разбирать вокруг себя завалы, ведь нестабильная конструкция может повторно обвалиться.

3. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно, начните массировать ее выше зажатого места. Этим вы поддержите циркуляцию крови и спасете конечность.

4. Рассчитывайте свои силы и возможности. Если понимаете, что самостоятельно не выберетесь из-под завала, продолжайте звать на помощь и ждите спасателей.