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Как наши предки отмечали праздник Маланки и что означает обряд "вождения козы" (фото)

Как в древности отмечали Маланку (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

13 января отмечают праздник Маланки. Сейчас этот день мало чем отличается от будней. А вот когда-то устраивали целые рождественские мистерии с ритуальным обрядом вождения Козы со щедрованием до утра.

О том, как наши предки праздновали Маланку, рассказываем в материале ниже.

Как отмечали день Маланки

Маланка или Щедрый вечер отмечали в канун Старого Нового года. Громче всего праздновали на Гуцульщине, Буковине, Покутье, Поднепровье и Галичине.

Вечером 13 января молодежь переодевалась в разных персонажей и ходила щедровать от дома к дому. Обязательно в компании должен был кто-то одеть костюм Козы и Маланки, а также Деда. Популярны были персонажи Черт и Смерть, Дед и Баба, Цыган.

Роль Маланки всегда исполнял переодетый парень. Ему ярко красили брови и румянили щеки. В руки давали веретено, веник или куклу. Согласно сценарию, парень должен был пародировать женские занятия, делая все неловко.

Другого парня переодевали в Козу - обычно брали вывернутый кожух. А в руки ему давали носить вырезанную из дерева и обитую козьей кожей маску козы.

А вот Деду часто прикрепляли большой нос и для антуража еще и горб на спину. Этот персонаж должен был быть веселым и лакомым к девушкам.

Празднование Маланки, вероятно, происходит от древнего дохристианского обычая. В древности такое переодевание выполняло важные религиозно-магические функции, но со временем обычай превратился в веселое развлечение молодежи.

Переодетые щедровники в окрестностях Коломыи, 1960-е годы (скриншот: localhistory.org.ua)

Как происходила рождественская мистерия

Одна из древнейших рождественских мистерий, сохранившаяся до наших времен - вождение козы на Щедрый вечер. Это своеобразное ритуальное представление, где каждый участник имеет соответствующее своему персонажу наряды. Главными действующими лицами являются Дед и Коза.

Первоначально во время обряда Дед должен был "убить" Козу палкой, а затем тосковать по ней и пытаться оживить. Это ему удается сделать благодаря ритуальным действиям - пению и пританцовке, а также дарам, которые должны преподнести хозяева.

Во многих регионах Козу оживлял Доктор. Идея этого спектакля - победа жизни над смертью. В древности для скотоводов и земледельцев это имело особое значение в период зимнего солнцестояния, когда еще было далеко до весны.

Группа щедровников в селе Сасовка Свалявского района Закарпатской области. Время съемки - примерно полвека назад (скриншот: instagram.com/past.continues)

Этот обряд должен был привлечь природные силы к возрождению земли, растений и всему живому и полезному человеку. Следует отметить, что главным в ритуале был Дед-жрец, который приносил Козу в жертву языческим богам. Взамен он получал для людей будущее тепло, урожай и жизнь.

Однако со временем обряд несколько изменился. Когда-то магический ритуал трансформировался в народный спектакль пародийно-юмористического содержания. Группа парней с Вифлеемской звездой ходили по деревне щедровать и воспроизводили древнюю мистерию.

Что означает вождение козы в праздник Маланки

У этнографов нет единого мнения относительно образа Козы. Вероятно, это остаток древнего верования, согласно которому "душа поля являеться козло- или козообразное существо, преследуемое жнецами, и оно прячется в последний сноп".

Современные ученые считают, что Щедрый вечер - это праздник рождения Луны, а поскольку греческую богиню Луны Артемиду изображали с ланью или с козой, то и соответственно это животное является атрибутом лунного божества.

Щедровники на празднике Маланки 1958 год, Коломыйский район (скриншот: localhistory.org.ua)

В Украине коза тоже олицетворяла месяц. Поэтому исследователи считают логичным проведение обряда вождения Козы ко дню рождения Луны, то есть в Щедрый вечер. Но эта версия не подтверждается в мифах других славян.

Существует даже предположение о связи козы с небесным телом - на зимнем небе одним из самых ярких является созвездия Возничего, главная звезда которого - Капелла. Это название в переводе означает Коза.

Щедровник с маской Козы (скриншот: instagram.com/past.continues)

Недавно мы рассказывали о том, как казаки праздновали Святвечер и Рождество.

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