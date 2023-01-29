Как по дате рождения узнать, сколько у вас будет детей

Нумерологи уверены, что по дате вашего рождения можно определить количество детей, которые у вас родятся. Для этого достаточно произвести простой подсчет, определив ваше "число судьбы".
Как это сделать – читайте ниже в материале Styler.
Определите ваше число судьбы
Для этого нужно сложить все цифры в дате рождения.
Если получается сумма, состоящая из двух знаков, их следует снова сложить, чтобы в результате оказалась однозначная цифра – от 1 до 9. Она и будет "числом судьбы", по которому нумерологи высчитывают количество будущих детей.
Например, если вы родились 23 июня 1983 года, то 2 + 3 + 0 + 6 + 1 + 9 + 8 + 3 = 32; 3 + 2 = 5. В таком подсчете "5" и будет вашим числом судьбы.
Важно! Если вы замужем (женаты), то необходимо прибавить к числам вашей даты рождения даты вашего партнера.
Толкование чисел судьбы
1 – у единицы есть склонность к большой семье, но детей может быть немного. Все будет зависеть от желания самого человека.
2 – вероятнее всего, у вас будет один ребенок.
3 – проблемы со здоровьем могут стать препятствием для создания большой семьи. Но нет ничего невозможного, главное здесь – желание.
4 – у счастливчиков с таким числом, скорее всего, будет трое или четверо детей.
5 – говорит о том, что будет двое детей. Вероятное рождение близнецов.
6 – у владельцев этого числа дети появляются с большим перерывом или они могут быть от разных браков.
7 – такие люди могут остановиться на одном ребенке.
8 – значит, что человек будет воспитывать детей своей второй половинки или усыновленного ребенка. Однако могут быть и общие дети.
9 – у вас будет двое детей: девочка и мальчик с небольшой разницей в возрасте.
Раньше мы писали, как определить группу крови будущего ребенка по родительской.