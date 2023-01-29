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Как по дате рождения узнать, сколько у вас будет детей

Сколько у вас будет детей (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Нумерологи уверены, что по дате вашего рождения можно определить количество детей, которые у вас родятся. Для этого достаточно произвести простой подсчет, определив ваше "число судьбы".

Как это сделать – читайте ниже в материале Styler.

Определите ваше число судьбы

Для этого нужно сложить все цифры в дате рождения.

Если получается сумма, состоящая из двух знаков, их следует снова сложить, чтобы в результате оказалась однозначная цифра – от 1 до 9. Она и будет "числом судьбы", по которому нумерологи высчитывают количество будущих детей.

Например, если вы родились 23 июня 1983 года, то 2 + 3 + 0 + 6 + 1 + 9 + 8 + 3 = 32; 3 + 2 = 5. В таком подсчете "5" и будет вашим числом судьбы.

Важно! Если вы замужем (женаты), то необходимо прибавить к числам вашей даты рождения даты вашего партнера.

Толкование чисел судьбы

  • 1 – у единицы есть склонность к большой семье, но детей может быть немного. Все будет зависеть от желания самого человека.
  • 2 – вероятнее всего, у вас будет один ребенок.
  • 3 – проблемы со здоровьем могут стать препятствием для создания большой семьи. Но нет ничего невозможного, главное здесь – желание.
  • 4 – у счастливчиков с таким числом, скорее всего, будет трое или четверо детей.
  • 5 – говорит о том, что будет двое детей. Вероятное рождение близнецов.
  • 6 – у владельцев этого числа дети появляются с большим перерывом или они могут быть от разных браков.
  • 7 – такие люди могут остановиться на одном ребенке.
  • 8 – значит, что человек будет воспитывать детей своей второй половинки или усыновленного ребенка. Однако могут быть и общие дети.
  • 9 – у вас будет двое детей: девочка и мальчик с небольшой разницей в возрасте.

Раньше мы писали, как определить группу крови будущего ребенка по родительской.

Кроме того, узнайте, какого цвета будут глаза у вашего будущего ребенка.

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