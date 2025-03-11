Как часто нужно выключать телефон и почему это важно делать: ответ экспертов

Выключение телефона помогает защитить его от некоторых хакерских атак

По словам экспертов по безопасности из NSA, это само по себе помогает защитить устройство от некоторых хакерских атак. Сегодня не только можно получить доступ к смартфонам через вредоносные ссылки, но и через уязвимости с нулевым кликом.

Это включает в себя обход функций безопасности смартфона шаг за шагом, начиная с пропущенного звонка, затем установки первых файлов, что постепенно позволяет получить доступ к системе, чтобы хакеры могли извлечь вашу информацию. Уязвимости с нулевым кликом обычно проходят незаметно, но их можно предотвратить, полностью перезагрузив устройство.

Как часто нужно выключать телефон?

Простой ответ от экспертов по безопасности о том, как часто следует полностью выключать телефон: хотя бы раз в неделю. И не только для защиты! Помимо устранения угроз безопасности, регулярные перезагрузки также помогают операционной системе смартфона работать гладко.

Чтобы узнать, как долго ваш телефон работал без выключения, вы можете легко проверить настройки системы. На устройствах Android это обычно можно найти в разделе "Устройство", а затем "Статус". Время работы будет отображаться в часах.

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