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Как будут работать ТРЦ на Рождество и Новый год: точный график

График работы ТРЦ Киева на Рождество и Новый год (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

График банков, почтовых отделений, магазинов ТРЦ может меняться на период новогодних праздников. Рабочие дни делают короче или дают сотрудникам дополнительные выходные.

РБК-Украина (проект Styler) собрало информацию о графиках работы на праздники самых популярных ТРЦ Украины.

В ходе подготовки материала использовались источники: комментарии сотрудников Respublika Park и Gulliver, сайты и социальные сети ТРЦ.

Киев

Respublika Park

В ТРЦ нам сообщили, что будут работать по следующему графику:

  • 24 декабря - с 10:00 до 21:00
  • 25 декабря - в привычном режиме
  • 31 декабря - с 10:00 до 20:00
  • 1 января - с 12:00 до 20:00

Lavina Mall

В праздничный период ТРЦ будет работать по несколько измененному графику. ТРЦ "Lavina" будет работать:

  • 24 декабря - с 10:00 до 21:00
  • 31 декабря - с 10:00 до 20:00
  • 1 января - с 12:00 до 22:00

Парк развлечений Galaxy будет работать:

  • 24 декабря - с 10:00 до 21:00
  • 31 декабря - с 10:00 до 20:00
  • 1 января - с 12:00 до 22:00

Супермаркет "Сільпо" будет работать:

  • 24 и 31 декабря - с 09:00 до 23:00
  • 1 января - с 10:00 до 23:00

Со 2 января ТРЦ, все магазины и парк развлечений будут работать в обычном режиме.

Dream Town

  • 24 декабря - 10:00-21:00
  • 31 декабря - 10:00-21:00
  • 1 января DREAM yellow - 11:00-22:00, DREAM berry - 11:00-21:30

Все остальные дни в декабре и январе DREAM работает по графику:

  • DREAM yellow - 10:00-22:00
  • DREAM berry - 10:00-21:30

Подробный график работы магазинов и заведений в праздничные дни у обоих ТРЦ смотрите по ссылке.

Gulliver

В информационном отделе нам рассказали, что 25 и 31 декабря ТРЦ будет работать с 08:00 до 20:00, 24 декабря - до 22:00. 26 декабря и 1 января посетители могут приходить с 12:00 до 22:00.

Львов

Victoria Gardens

График работы Victoria Gardens в зимний период такой:

Торговая галерея:

  • 24 декабря - 10:00-19:00
  • 25 декабря - 12:00-21:00
  • 31 декабря - 10:00-19:00
  • 1 января - 12:00-21:00

Супермаркет "Сильпо":

  • 24 декабря - 08:00-21:00
  • 25 декабря - 09:00-23:00
  • 31 декабря - 08:00-22:00
  • 1 января - 10:00-23:00

Papashon:

  • 24 декабря - 10:00-20:00
  • 25 декабря - 12:00-23:00
  • 31 декабря - 10:00-20:00
  • 1 января - 12:00-23:00

King Cross Leopolis

Каток:

  • 24 декабря - 10:00-18:00
  • 25 декабря - 12:00-21-00
  • 31 декабря - 10:00-18:00
  • 1 января - 12:00-21:00

Торговая галерея:

  • 24 декабря - 10:00-18:00
  • 25 декабря - выходной
  • 31 декабря - 10:00-18:00
  • 1 января - 12:00-21:00

Гипермаркет Ашан:

  • 24 декабря - 8:00-19:00
  • 25 декабря - 10:00-20:00
  • 31 декабря - 8:00-19:00
  • 1 января - 11:00-20:00

FLY KIDS:

  • 24 декабря - 10:00-18:00
  • 25 декабря - выходной
  • 31 декабря - 10:00-18:00
  • 1 января - 12:00-21:00

Планета Кино:

  • 24 декабря - 10:00-18:00
  • 25 декабря - 12:00-22:00
  • 31 декабря - 10:00-18:00
  • 01 января - 12:00-22:00

Одесса

Ривьера

Во время праздничного периода Riviera Shopping City будет работать по измененному графику.

24 декабря:

  • торговая галерея - с 10:00 до 19:00
  • Auchan - с 8:30 до 20:00
  • Jysk - с 10:00 до 17:00
  • Leroy Merlin - с 08:00 до 18:00
  • Multiplex - с 10:00 до 22:00
  • McDonalds, KFC, Chin Chin и фудкорт - с 10:00 до 19:00
  • бесплатный маршрут №1 - из Riviera в 20:30
  • бесплатный маршрут №2 - из Riviera в 20:15

25 декабря:

  • торговая галерея - с 12:00 до 21:00
  • Auchan - с 10:00 до 22:00
  • Jysk - выходной
  • Leroy Merlin - с 09:00 до 21:00
  • Multiplex - с 10:00 до 22:00
  • McDonalds, KFC, Chin Chin и фудкорт - с 12:00 до 21:00
  • бесплатный маршрут №1 и №2 - в обычном режиме

31 декабря:

  • торговая галерея - с 10:00 до 18:00
  • Auchan - с 8:30 до 20:00
  • Jysk - с 10:00 до 18:00
  • Leroy Merlin - с 08:00 до 18:00
  • Multiplex - с 10:00 до 20:00
  • McDonalds, KFC, Chin Chin и фудкорт - с 10:00 до 18:00
  • бесплатный маршрут №1 - из Riviera в 18:30
  • бесплатный маршрут №2 - из Riviera в 20:15

1 января:

  • торговая галерея - выходной
  • Auchan - с 11:00 до 20:00
  • Jysk - выходной
  • Leroy Merlin - с 10:00 до 19:00
  • Multiplex - с 12:00 до 22:00
  • McDonalds, KFC, Chin Chin и фудкорт - с 12:00 до 21:00
  • бесплатный маршрут №1 и №2 - выходной

2 января:

  • торговая галерея, Auchan, Jysk, Multiplex, McDonalds, KFC, Chin Chin и фудкорт - в привычном режиме
  • Leroy Merlin - с 09:00 до 21:00
  • бесплатный маршрут №1 и №2 - в обычном режиме

6 января:

  • торговая галерея, Auchan, Jysk, Multiplex, McDonalds, KFC, Chin Chin и фудкорт - в привычном режиме
  • Auchan - с 8:30 до 21:00
  • бесплатный маршрут №1 и №2 - в обычном режиме

Раньше мы рассказывали, как и когда смотреть рождественские богослужения 2023 в Украине.

Читайте также, как будут работать банки, магазины и почта на Рождество и Новый год.

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