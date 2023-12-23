Как будут работать ТРЦ на Рождество и Новый год: точный график

Киев
Respublika Park
В ТРЦ нам сообщили, что будут работать по следующему графику:
- 24 декабря - с 10:00 до 21:00
- 25 декабря - в привычном режиме
- 31 декабря - с 10:00 до 20:00
- 1 января - с 12:00 до 20:00
Lavina Mall
В праздничный период ТРЦ будет работать по несколько измененному графику. ТРЦ "Lavina" будет работать:
- 24 декабря - с 10:00 до 21:00
- 31 декабря - с 10:00 до 20:00
- 1 января - с 12:00 до 22:00
Парк развлечений Galaxy будет работать:
- 24 декабря - с 10:00 до 21:00
- 31 декабря - с 10:00 до 20:00
- 1 января - с 12:00 до 22:00
Супермаркет "Сільпо" будет работать:
- 24 и 31 декабря - с 09:00 до 23:00
- 1 января - с 10:00 до 23:00
Со 2 января ТРЦ, все магазины и парк развлечений будут работать в обычном режиме.
Dream Town
- 24 декабря - 10:00-21:00
- 31 декабря - 10:00-21:00
- 1 января DREAM yellow - 11:00-22:00, DREAM berry - 11:00-21:30
Все остальные дни в декабре и январе DREAM работает по графику:
- DREAM yellow - 10:00-22:00
- DREAM berry - 10:00-21:30
Подробный график работы магазинов и заведений в праздничные дни у обоих ТРЦ смотрите по ссылке.
Gulliver
В информационном отделе нам рассказали, что 25 и 31 декабря ТРЦ будет работать с 08:00 до 20:00, 24 декабря - до 22:00. 26 декабря и 1 января посетители могут приходить с 12:00 до 22:00.
Львов
Victoria Gardens
График работы Victoria Gardens в зимний период такой:
Торговая галерея:
- 24 декабря - 10:00-19:00
- 25 декабря - 12:00-21:00
- 31 декабря - 10:00-19:00
- 1 января - 12:00-21:00
Супермаркет "Сильпо":
- 24 декабря - 08:00-21:00
- 25 декабря - 09:00-23:00
- 31 декабря - 08:00-22:00
- 1 января - 10:00-23:00
Papashon:
- 24 декабря - 10:00-20:00
- 25 декабря - 12:00-23:00
- 31 декабря - 10:00-20:00
- 1 января - 12:00-23:00
King Cross Leopolis
Каток:
- 24 декабря - 10:00-18:00
- 25 декабря - 12:00-21-00
- 31 декабря - 10:00-18:00
- 1 января - 12:00-21:00
Торговая галерея:
- 24 декабря - 10:00-18:00
- 25 декабря - выходной
- 31 декабря - 10:00-18:00
- 1 января - 12:00-21:00
Гипермаркет Ашан:
- 24 декабря - 8:00-19:00
- 25 декабря - 10:00-20:00
- 31 декабря - 8:00-19:00
- 1 января - 11:00-20:00
FLY KIDS:
- 24 декабря - 10:00-18:00
- 25 декабря - выходной
- 31 декабря - 10:00-18:00
- 1 января - 12:00-21:00
Планета Кино:
- 24 декабря - 10:00-18:00
- 25 декабря - 12:00-22:00
- 31 декабря - 10:00-18:00
- 01 января - 12:00-22:00
Одесса
Ривьера
Во время праздничного периода Riviera Shopping City будет работать по измененному графику.
24 декабря:
- торговая галерея - с 10:00 до 19:00
- Auchan - с 8:30 до 20:00
- Jysk - с 10:00 до 17:00
- Leroy Merlin - с 08:00 до 18:00
- Multiplex - с 10:00 до 22:00
- McDonalds, KFC, Chin Chin и фудкорт - с 10:00 до 19:00
- бесплатный маршрут №1 - из Riviera в 20:30
- бесплатный маршрут №2 - из Riviera в 20:15
25 декабря:
- торговая галерея - с 12:00 до 21:00
- Auchan - с 10:00 до 22:00
- Jysk - выходной
- Leroy Merlin - с 09:00 до 21:00
- Multiplex - с 10:00 до 22:00
- McDonalds, KFC, Chin Chin и фудкорт - с 12:00 до 21:00
- бесплатный маршрут №1 и №2 - в обычном режиме
31 декабря:
- торговая галерея - с 10:00 до 18:00
- Auchan - с 8:30 до 20:00
- Jysk - с 10:00 до 18:00
- Leroy Merlin - с 08:00 до 18:00
- Multiplex - с 10:00 до 20:00
- McDonalds, KFC, Chin Chin и фудкорт - с 10:00 до 18:00
- бесплатный маршрут №1 - из Riviera в 18:30
- бесплатный маршрут №2 - из Riviera в 20:15
1 января:
- торговая галерея - выходной
- Auchan - с 11:00 до 20:00
- Jysk - выходной
- Leroy Merlin - с 10:00 до 19:00
- Multiplex - с 12:00 до 22:00
- McDonalds, KFC, Chin Chin и фудкорт - с 12:00 до 21:00
- бесплатный маршрут №1 и №2 - выходной
2 января:
- торговая галерея, Auchan, Jysk, Multiplex, McDonalds, KFC, Chin Chin и фудкорт - в привычном режиме
- Leroy Merlin - с 09:00 до 21:00
- бесплатный маршрут №1 и №2 - в обычном режиме
6 января:
- торговая галерея, Auchan, Jysk, Multiplex, McDonalds, KFC, Chin Chin и фудкорт - в привычном режиме
- Auchan - с 8:30 до 21:00
- бесплатный маршрут №1 и №2 - в обычном режиме