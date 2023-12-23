Как будут работать ТРЦ на Рождество и Новый год: точный график

Киев

Respublika Park

В ТРЦ нам сообщили, что будут работать по следующему графику:

24 декабря - с 10:00 до 21:00

25 декабря - в привычном режиме

31 декабря - с 10:00 до 20:00

1 января - с 12:00 до 20:00

Lavina Mall

В праздничный период ТРЦ будет работать по несколько измененному графику. ТРЦ "Lavina" будет работать:

24 декабря - с 10:00 до 21:00

31 декабря - с 10:00 до 20:00

1 января - с 12:00 до 22:00

Парк развлечений Galaxy будет работать:

24 декабря - с 10:00 до 21:00

31 декабря - с 10:00 до 20:00

1 января - с 12:00 до 22:00

Супермаркет "Сільпо" будет работать:

24 и 31 декабря - с 09:00 до 23:00

1 января - с 10:00 до 23:00

Со 2 января ТРЦ, все магазины и парк развлечений будут работать в обычном режиме.

Dream Town

24 декабря - 10:00-21:00

31 декабря - 10:00-21:00

1 января DREAM yellow - 11:00-22:00, DREAM berry - 11:00-21:30

Все остальные дни в декабре и январе DREAM работает по графику:

DREAM yellow - 10:00-22:00

DREAM berry - 10:00-21:30

Подробный график работы магазинов и заведений в праздничные дни у обоих ТРЦ смотрите по ссылке.

Gulliver

В информационном отделе нам рассказали, что 25 и 31 декабря ТРЦ будет работать с 08:00 до 20:00, 24 декабря - до 22:00. 26 декабря и 1 января посетители могут приходить с 12:00 до 22:00.

Львов

Victoria Gardens

График работы Victoria Gardens в зимний период такой:



Торговая галерея:

24 декабря - 10:00-19:00

25 декабря - 12:00-21:00

31 декабря - 10:00-19:00

1 января - 12:00-21:00

Супермаркет "Сильпо":

24 декабря - 08:00-21:00

25 декабря - 09:00-23:00

31 декабря - 08:00-22:00

1 января - 10:00-23:00

Papashon:

24 декабря - 10:00-20:00

25 декабря - 12:00-23:00

31 декабря - 10:00-20:00

1 января - 12:00-23:00

King Cross Leopolis

Каток:

24 декабря - 10:00-18:00

25 декабря - 12:00-21-00

31 декабря - 10:00-18:00

1 января - 12:00-21:00

Торговая галерея:

24 декабря - 10:00-18:00

25 декабря - выходной

31 декабря - 10:00-18:00

1 января - 12:00-21:00

Гипермаркет Ашан:

24 декабря - 8:00-19:00

25 декабря - 10:00-20:00

31 декабря - 8:00-19:00

1 января - 11:00-20:00

FLY KIDS:

24 декабря - 10:00-18:00

25 декабря - выходной

31 декабря - 10:00-18:00

1 января - 12:00-21:00

Планета Кино:

24 декабря - 10:00-18:00

25 декабря - 12:00-22:00

31 декабря - 10:00-18:00

01 января - 12:00-22:00

Одесса

Ривьера

Во время праздничного периода Riviera Shopping City будет работать по измененному графику.

24 декабря:

торговая галерея - с 10:00 до 19:00

Auchan - с 8:30 до 20:00

Jysk - с 10:00 до 17:00

Leroy Merlin - с 08:00 до 18:00

Multiplex - с 10:00 до 22:00

McDonalds, KFC, Chin Chin и фудкорт - с 10:00 до 19:00

бесплатный маршрут №1 - из Riviera в 20:30

бесплатный маршрут №2 - из Riviera в 20:15

25 декабря:

торговая галерея - с 12:00 до 21:00

Auchan - с 10:00 до 22:00

Jysk - выходной

Leroy Merlin - с 09:00 до 21:00

Multiplex - с 10:00 до 22:00

McDonalds, KFC, Chin Chin и фудкорт - с 12:00 до 21:00

бесплатный маршрут №1 и №2 - в обычном режиме

31 декабря:

торговая галерея - с 10:00 до 18:00

Auchan - с 8:30 до 20:00

Jysk - с 10:00 до 18:00

Leroy Merlin - с 08:00 до 18:00

Multiplex - с 10:00 до 20:00

McDonalds, KFC, Chin Chin и фудкорт - с 10:00 до 18:00

бесплатный маршрут №1 - из Riviera в 18:30

бесплатный маршрут №2 - из Riviera в 20:15

1 января:

торговая галерея - выходной

Auchan - с 11:00 до 20:00

Jysk - выходной

Leroy Merlin - с 10:00 до 19:00

Multiplex - с 12:00 до 22:00

McDonalds, KFC, Chin Chin и фудкорт - с 12:00 до 21:00

бесплатный маршрут №1 и №2 - выходной

2 января:

торговая галерея, Auchan, Jysk, Multiplex, McDonalds, KFC, Chin Chin и фудкорт - в привычном режиме

Leroy Merlin - с 09:00 до 21:00

бесплатный маршрут №1 и №2 - в обычном режиме

6 января: