Как грязные окна дома могут навредить вашему здоровью. Такого вы точно не ожидали!

Грязные окна могут содержать потенциально вредные загрязняющие вещества, которые образуются во время приготовления пищи и могут сохраняться в течение длительного времени.
Об этом свидетельствует недавнее исследование, проведённое учеными из Бирмингемского университета.
Жирные кислоты, содержащиеся в выбросах от приготовления пищи, очень стабильны и трудно расщепляются в атмосфере, а соответственно оседают на всех возможных поверхностях.
Это означает, что когда они сталкиваются с твердой поверхностью, например окно, создают тонкую самоорганизованную пленку, которая медленно накапливается и может быть лишь постепенно расщеплена другими химическими веществами в атмосфере.
Врач Кристиан Пфранг говорит, что сами по себе жирные кислоты в этих пленках не особенно вредны. Но поскольку они не расщепляются, могут эффективно защищаться и медленно вредить человеку.
В ходе исследований ученых было обнаружено, что с эволюцией эти пленки становятся гладкими и лучше впитывают воду со всеми веществами в ней. Таким образом, на окнах образуется токсичный слой, которым мы дышим и который может попадать в нашу пищу.
Держите все поверхности дома в чистоте (фото: Freepik)
Золотое и простое правило: соблюдайте все поверхности на кухне в чистоте.
После каждого приготовления пищи мойте сразу посуду, вытирайте стол и другие используемые приборы. А во время того, как готовите, пользуйтесь вытяжкой, чтобы устранять все неприятные запахи и лишние жиры.
Также не забывайте регулярно мыть плиту, духовку, вытяжку и обязательно окна. Делайте это в соответствии со степенью загрязненности. Только чистота и соблюдение норм приготовления пищи помогут всегда оставаться здоровыми.
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