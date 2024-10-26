ua en ru
Сб, 26 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ориентированы на гармонию и благополучие. Названы знаки Зодиака, которые больше всего ценят семью

Суббота 26 октября 2024 12:04
UA EN RU
Ориентированы на гармонию и благополучие. Названы знаки Зодиака, которые больше всего ценят семью Какие астрологические символы ставят семью на первое место (фото: unsplash.com)
Автор: Любовь Блажко

Семья, несомненно, важна для каждого, ведь это - территория защиты, тепла и заботы. По крайней мере, так, как предусмотрено, должно быть. И для некоторых астрологических символов семейные ценности действительно стоят на первом месте, а все остальное - уже потом.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Times of India рассказывает о знаках Зодиака, которые больше всего ценят своих близких и готовы сделать для них все от себя возможное.

Рак

Это - квинтэссенция семейности. Он страстно отстаивает семейные ценности и все, что с ними связано. Рак известен своей заботой и способностью защищать других, поэтому этот символ - хороший семьянин.

Телец

Надежный и продуманный знак, стремится к гармонии в семье и готов приложить усилия для этого. Он понимает, что для этого нужно действовать, и этот символ действительно прилагать необходимые усилия.

Лев

Он гордится своими близкими и всегда старается поддержать их, делая их более счастливыми. Лев не пожалеет стараний и времени сделать так, чтобы увидеть улыбки на лицах членов своей семьи.

Ориентированы на гармонию и благополучие. Названы знаки Зодиака, которые больше всего ценят семьюАстрологи рассказали о знаках Зодиака, которые являются хорошими семьянинами (фото: unsplash.com)

Дева

Она остается верна своим родным и стремится к порядку и гармонии в семейной жизни. Дева всегда готова прийти на помощь, не дожидаясь просьбы.

Козерог

Ответственный и целенаправленный астрологический символ ставитна первое место семейные ценности и успех. Козориг - практичный, и он знает, что для счастливой семьи важны компромиссы и открытые разговоры.

Ранее астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые могли бы стать президентами.

А также узнайте, каким астрологическим символам трудно признаваться в чувствах.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогія Гороскоп
NEWS
В Украине возобновили бронирование от мобилизации, но с условием: что решил Кабмин
В Украине возобновили бронирование от мобилизации, но с условием: что решил Кабмин