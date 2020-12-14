Відомий український лікар розповів, коли все-таки потрібно збивати температуру

Київський лікар-інфекціоніст Дубровський Євген розповів, у яких випадках температуру все-таки потрібно збивати. За його словами, це потрібно обов'язково робити, якщо термометр показує понад 39 градусів, а також у випадках, якщо лихоманка тримається кілька днів і не йде. Доктор назвав чотири умови, коли вам потрібно використовувати жарознижувальні.

"По-перше, коли вона досягає критичних значень (39,0 - 40,0) – тому що це вже небезпечно. По-друге, коли висока температура дуже погано переноситься, особливо у дітей (судоми, блювання тощо). Третє – коли лихоманка постійна, тобто тримається протягом багатьох годин і не спадає. Четверте – коли тривала лихоманка. Більше 5-6 днів", - написав Дубровський на Facebook.

Лікар підкреслив, що тривала лихоманка дуже сильно виснажує організм, її не потрібно терпіти.

"Слід чітко розуміти – тривала лихоманка протягом цілого дня виснажує організм. Більш того, для вироблення захисних білків (HSP70) потрібний перепочинок від гіпертермії хоча б на пару годин. Тоді імунні процеси знову запрацюють в повній силі. Терпіти високу лихоманку годинами – немає сенсу", - написав медик.

Доктор зазначив, що при коронавірусі температура може бути підвищеною кілька тижнів.

"При ковіді лихоманка може зберігати тривалий час, до 2 тижнів і навіть більше. Такий варіант перебігу хвороби дуже поширений. Але потрібно спостереження за пацієнтом: контроль сатурації лабораторний контроль. Висока тривала лихоманка – це ненормально, і, швидше за все, буде потрібно медикаментозне втручання і додаткові обстеження", - описав ситуацію лікар.

На думку Дубровського збивати невисоку температуру - не треба.

"Збивати невисоку лихоманку немає сенсу. Це не впливає на патогенез захворювання. Перші 5 днів збивати високу постійно – теж неправильно. Обережність потрібна при злоякісній високій гіпертермії, особливо на фоні супутніх захворювань, яка триває більше 5 днів", - резюмував медик.

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