Відомий український ведучий розповів, чому досі не розлучився з дружиною

Слава Дьомін розповів, чому досі не розлучився з дружиною. При цьому він заявив, що вже як рік розійшовся з дружиною, але офіційно вони все ще в шлюбі.

"Це так лінь. Ось дійсно немає часу. Треба знайти час, щоб був і у мене, і у неї. Треба сісти, поїхати в ЗАГС, написати заяву. Ось ми такі, у нас нестандартні відносини", - зазначив Дьомін.

Він також додав, що у відносинах він не егоїст. Ведучий зізнався, що він завжди хоче, щоб з ним дівчині було комфортно. При цьому мова йде не тільки про духовне спілкування, а й фізіологічне теж.

"У відносинах важлива на першому місці повага. Повага, взаєморозуміння і секс. Це реально важливі речі", - говорить Дьомін.

Також, за його словами, у відносинах має бути присутня довіра. Адже часто так буває, що люди бояться поговорити один з одним і обговорити проблеми, які їх хвилюють, включаючи інтимні питання.

Зазначимо, що разом зі своєю дружиною Слава Дьомін прожив 13 років. У пари також є спільний син.