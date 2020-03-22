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Відомий український спортсмен важко постраждав у ДТП під Києвом: усі деталі

STYLERЖиття    22.03.2020 - 18:53
Відомий український спортсмен важко постраждав у ДТП під Києвом: усі деталі
ДТП під Києвом (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Під Києвом сталася серйозна ДТП, в якій постраждав спортсмен Руслан Дмитренко

У суботу, 21 березня, ввечері під Києвом відбулося важка ДТП, в якій серйозні каліцтва отримав дворазовий призер Універсіади-2013, володар Кубка світу-2014 по спортивній ходьбі і рекордсмен України на дистанції 20 км Руслан Дмитренко.

Аварія сталася неподалік села Артемівка (Бориспільський район). У ДТП зіткнулися два автомобілі - Lanos і Renault. 33-річний спортсмен, який є уродженцем Кучакова, отримав численні переломи рук і ніг. Також в лікарню відвезли та другого водія.

Відомий український спортсмен важко постраждав у ДТП під Києвом: усі деталі

Руслан Дмитренко (фото: facebook.com/oksa.medin)

Постраждалих з розбитих автомобілів довелося витягати бійцям ДСНС. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

Відомий український спортсмен важко постраждав у ДТП під Києвом: усі деталіВідомий український спортсмен важко постраждав у ДТП під Києвом: усі деталі

ДТП під Києвом (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Близькі та знайомі Руслана просять допомогти всіх небайдужих пожертвувати гроші на реабілітацію легкоатлета.

Номер платіжної картки дружини потерпілого Руслана Дмитренко 5168 7450 1206 6970 (Ліля Дмитренко).

Відомий український спортсмен важко постраждав у ДТП під Києвом: усі деталі

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що в Київській області нещодавно сталася серйозна ДТП, у якій згинув молодий український боксер-важковаговик Дмитро Лісовий. Варто зазначити, що спортсмен був багаторазовим призером чемпіонатів України. Він також був спаринг-партнером Олександра Усика і був учасником професійного боксерського клубу "Українські отамани".

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