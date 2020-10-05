Відомий український співак перевтілився у романтичного волоцюгу заради нового відео

Віктор Винник і МЕРІ презентували лірик-відео на пісню "Чорні очі"
Відомий український рок-музикант Віктор Винник і гурт МЕРІ презентували лірик-відео на пісню "Чорні очі". Ця композиція дуже незвична і стилістично відрізняється від усього попереднього доробку артистів, оскільки виконана в фольклорній стилістиці з відчутними балканськими мотивами.
"Мені дуже давно подобається творчість сербського композитора Горана Бреговіча, саме те, як він трансформує і подає музику Балкан. Я завжди хотів спробувати зробити щось схоже, але з українським відтінком, та усе якось руки не доходили, а тепер карантин подарував нам масу вільного часу, який ми використовуємо для творчих експериментів. Робота над піснею була цікавою ще й тому, що для запису труб, тромбона, акордеона тощо ми запросили сесійних музикантів, а це завжди весело і пізнавально…" - коментує Винник.
Лірик-відео на пісню складається з фото Віктора в образі "романтичного волоцюги". Для цього, окрім костюмів, було використано рідкісні і неймовірно красиві українські хустки з приватної колекції дрогобицької фольклористки та волонтерки Оксани Рудавської. Деяким з тих речей вже понад століття, і вони, направду, дуже прикрасили й наповнили етнічним змістом відео.
Віктор Винник і гурт МЕРІ випустили "Чорні очі"
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