Відомий київський лікар-онколог помер від COVID-19: врятував життя тисячам людей

Олег Ременник (фото: facebook.com)

Директор Київського обласного онкодиспансеру "згорів" за кілька днів

Від ускладнень після коронавірусу помер директор Київського обласного онкологічного диспансеру, заслужений лікар України Олег Ременник. Відомому лікарю-онкологу і колишньому депутату Київської обласної ради було 62 роки.

Про трагедії 26 листопада повідомили в прес-службі Київоблради.

"Олег Ісакович врятував життя тисяч людей, завжди надавав допомогу тим, хто її потребував, однак сам не зміг побороти коронавірусну інфекцію", - йдеться у публікації.

Також в облраді висловили глибокі щирі співчуття рідним і близьким Ременника.

Як розповіла у Facebook секретарка Вишгородської центральної райлікарні Наталія Бурлий, смерть талановитого і висококласного лікаря-онколога - непоправна втрата для Київщини.

За словами колишнього глави Київської ОДА Михайла Бно-Айрияна, Ременник захворів на коронавірус 20 листопада, і вже сьогодні його не стало.

Олег Ременник родом з Білої Церкви. Після закінчення в 1981 році Київського медичного інституту працював головним терапевтом управління охорони здоров'я КОДА. У 2007 році був призначений начальником Головного управління охорони здоров'я КОДА. З 2013 по 2016 рік – директор Департаменту охорони здоров'я КОДА. Після цього працював на посаді директора "Київського обласного онкологічного диспансеру".

Олег Ременник, директор Київського обласного онкологічного диспансеру (фото: facebook.com/groups/LikariTaPacientiKievaRazom)

Раніше повідомлялося, що під Тернополем під дверима лікарні від ускладнень через коронавірус помер відомий волонтер.

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