Відомий дизайнер потребує допомоги: "ситуація важка, але ми не збираємося здаватися!"

"Ситуація важка, але ми не збираємося здаватися. Загальний стан організму гарний і лікарі кажуть, що є шанс, що в цій боротьбі переможемо ми, а не хвороба. Тато завжди був міцним, вольовим і веселим чоловіком, і я дуже хочу його знову бачити таким", - написав Андрій.

Він також попросив поділиться досвідом, якщо хтось вже стикався з подібною ситуацією. Цікавлять хороші фахівці, клініки, як підготуватися до хіміотерапії, що робити після, де купувати знеболювальні і які краще, де і коли брати кров, як готуватися до операції, як підтримувати організм в процесі всіх цих процедур і т.д.

"Люди кажуть, що я хороший дизайнер. Онкологія - це дуже дорого. Діагностика та лікування коштують просто величезних грошей і сімейні заощадження порожніють швидше, ніж ми встигаємо наповнювати", - додав він.

Скинути гроші можна на номер карти його мами Ірини: 4441 1144 6045 6880.

Батько Андрія Цабанова (фото: facebook.com/andrey.tsabanov)

За його словами, він точно не знає у скільки обійдеться лікування батька, але поки цифри коливаються від 60 до 100 тисяч гривень тільки за операцію. Це без урахування всіх консультацій, аналізів та обов'язкових діагностичних процедур (гастроскопія, колоноскопія, кілька видів МРТ, КТ, аналізи біопсії, крові і все це по кілька разів) і відновного періоду.

"Тому 100, 300, 500 грн, будь-яка сума допоможе. Кожна гривня, це можливість зробити більш якісний аналіз, отримаємо більш точний діагноз в професійного фахівця, а значить, вище наші шанси на успіх. Я буду вдячний, якщо ви допоможете їх підвищити, я вірю в нашу спільну перемогу ", - зазначив Андрій.

Він також готовий брати проєкти на фріланс в неробочий час. Основна його спеціалізація UX / UI. Він робить лендінги, сайти, мобільні додатки, є досвід проєктування CRM, рабить в Figma.