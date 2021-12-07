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Відомий блогер розкритикував електричку під Києвом: машиніст палить і відсутність води

Автор: Людмила Жукова

Умови в приміській електричці Києва залишають бажати кращого. Так, наприклад, в електропоїзді Київ-Бобровиця більше мінусів, ніж плюсів.

Про це розповів на Facebook блогер Олександр Рудоманов.

За словами Олександра, він проїхався в електричці 30 листопада. Вона відправлялася з Дарницького вокзалу.

З плюсів Рудоманов назвав тільки те, що в електропоїзді тепло і продають ковбасу. На цьому позитивні сторони закінчуються.

До мінусів відносяться: куріння машиніста в кабіні, частина дверей взагалі не відкривається, частина електронних табло не працює, зупинки не оголошуються, всередині змальовані стіни.

Також Рудоманов опублікував фото і відео, щоб українці могли переконатися в його словах.

В електричці продають ковбасу (фото: facebook.com/sasko.laps)

Стіни всередині помальовані (фото: facebook.com/sasko.laps)

Електронні табло не працюють (фото: facebook.com/sasko.laps)

Частина дверей не відкривається (фото: facebook.com/sasko.laps)

На цьому відео можна розгледіти розбите скло в кабіні машиніста. До того ж він палить.

У коментарях до посту Рудоманов також зазначив, що контролерів на маршруті немає, а масочний режим не дотримується.

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