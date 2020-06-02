Відомі українці оригінально підтримали важкохворих людей і їхніх близьких

Ірма Вітовська, Лідія Таран, Зоя Казанжи, Роман Вінтонів, Соломія Вітвіцька та інші відомі українці прочитали на відео уривки "Зовсім не страшної книги про життя, смерть і все, що поміж ними". Це перша в Україні книга для сімей важкохворих людей, де зібрані одразу й історії з життя, і поради лікарів та психологів.

Для багатьох з них книга стала відгуком особистих історій. Так, Вітвіцька читала уривок наступного дня після похорон рідного дядька. А Наталя Підлісна каже, що історія, яку вона прочитала, нагадує історію її мами.

Ірма Вітовська багато років підтримує розвиток паліативної допомоги тим, кого вже неможливо вилікувати. Для читань Ірма обрала з книги історію про маленького Пашу - саме після його смерті активісти домоглися, щоб реанімації офіційно відкрилися для відвідувачів.

Частина прочитаних історій – власні. Наприклад, в книзі є розповіді чоловіка Катерини Булавінової, який помер від раку. Або історія Дмитра Шерембея, якому 20 років тому лікарі давали лише два місяці життя.

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Ірма Вітовська читає історію з Зовсім не страшної книги

"Часто, почувши погані новини про чиїсь здоров’я чи смерть, люди не знають, як себе поводити, і просто кажуть ”Тримайтеся!”. А ти відчуваєш у цьому дистанціювання і формальну ввічливість, бо триматися в таких ситуаціях майже нема за що… В часи, коли медична система в стані турбулентності, а налагодженої системи підтримки важкохворих взагалі не існує, книга може стати цінним порадником і для лікарів та медсестер", - говорить авторка книги Анастасія Леухіна.

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