Відомого українського артиста підозрюють у вбивстві Шеремета: українці обурені

У вбивстві журналіста Павла Шеремета звинувачують відомого українського музиканта, колишнього АТОвця та волонтера Андрія Антоненка. Лідер рок-групи Riffmaster фігурує як один із співучасників злочину.

"Це підсумок дуже складною і наполегливої роботи справжніх фахівців та важливий крок до повного розкриття справи", - похвалився міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у своєму Twitter-акаунті.

На своїй Facebook-сторінці Антоненко підтвердив, що йому пред'являють підозру у вбивстві Шеремета. Він також повідомив, що поліція проводить у нього вдома обшук, і попросив про допомогу.

"Саня, говорити не можу, те, що написав, - правда", - таке смс-повідомлення відправив Антоненко лідеру гурту Тартак Олександру Положинському.

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До речі, допомога не змусила себе довго чекати. За лічені хвилини в коментарях до посту музиканта з'явилися сотні коментарів зі словами підтримки та пропозиціями кращих адвокатів.

Заступилися за Андрія також його колеги по цеху - музиканти та інші представники українського шоу-бізнесу, а також активісти та громадські діячі.

Олександр Положинський не вірить у те, що його друг причетний до вбивства Шеремета

"Автору гімну Сил Спеціальних Операцій, відомому музиканту і військовому шиють цю справа! Без мотиву, без нічого. Я з ним встиг поговорити - це правда, він в шоці, без перебільшень. Дуже прошу юристів-патріотів долучитися! Це схоже на цілеспрямовані репресії проти захисників України", - написав Володимир Ар'єв.

"Це наклеп і маячня", - прокоментував затримання Антоненко гітарист The Вйо Сергій Підкаура.

"Ось такі справи, дорогі мої патріоти! Хуженєбудєт наближається!" - написав у Facebook художник Андрій Єрмоленко.

"Шо це за діч?" - написав лідер групи БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець.

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У той же час Олександр Положинський у своїх соцмережах закликає всіх небайдужих підтримати лідера Riffmaster і підтягуватися на вулицю Старовокзальна.

Олександр Положинський не вірить в те, що Андрій Антоненко міг вбити Шеремета