Відома волонтерка померла від COVID-19: українців просять допомогти її дітям

Померла українська волонтерка (фото: pixabay.com)

Волонтерка Олександра Тарасова померла від коронавірусу 2 січня у київській лікарні, де вона була підключена до кисню і перебувала в реанімації.

Трагічну звістку передала Оксана Шевченко у своєму Facebook.

"Страшна новина для всіх нас. Трапилось непоправиме. Олександра Тарасова пішла від нас. Ковід забрав чудову людину. Слів бракує. Сльози. Розпач. Організація похорон під контролем", - написала волонтерка.

Тарасова займалася допомогою для бійців ЗСУ на Донбасі на передовій, а також допомагала пораненим і ветеранам війни на "громадянці", опікувалася питаннями реабілітації. Вона очолювала спочатку фонд "Крила фенікса" і "Повернись живим", присвячувала волонтерству увесь свій час.

У грудні українці оголосили збір коштів для допомоги вже самій Тарасовій, яка захворіла на COVID-19, і хвороба у неї протікала в дуже важкій формі.

"Зараз потрібна фінансова підтримка дітям на похорони мами, і на перший час впоратись після втрати годувальниці. Будь-ласка, друзі, давайте допоможемо сім'ї хоча б фінансово пережити цю страшну втрату", - закликала тепер Шевченка.

Олександра Тарасова (фото: facebook.com)

Також вона опублікувала номер картки сина Тарасової для матеріальної допомоги:

"4441114443023401 Костянтин Тарасов-Чаплик (Монобанк)

5168755428921809 Костянтин Тарасов-Чаплик (ПриватБанк)".

Як розповіла волонтерка Дана Ярова на своїй Facebook-сторінці, Тарасовій не надавали належної медичної допомоги.

"А ще у мене 3 кілометри листування перед реанімацією, де Сашка писала, що її не лікують, і нічого не робляться. Я готова надати цю переписку. І маса людей, які говорили, що вона істерить. Де тепер правда і хто відповість?" - обурюється вона.

Олександра Тарасова у лікарні (фото: facebook.com/oksana.shevchenko.906)

Раніше повідомлялося, що під Тернополем під дверима лікарні від ускладнень через коронавірус помер відомий волонтер.

Також ми писали про те, що відомий київський лікар-онколог помер від COVID-19 у віці 62 років - директор Київського обласного онкологічного диспансеру, заслужений лікар України Олег Ременник врятував життя тисяч людей.