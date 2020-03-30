Відома українська телеведуча вперше стала мамою (фото)

Відома українська телеведуча Анна Панова вперше стала мамою. Радісною новиною про те, що відтепер вона з чоловіком буде виховувати доньку, журналістка поділилася на своїй сторінці в Facebook.

Також Анна у соцмережі показала зворушливе фото з пологового будинку.

"Життя триває! Всупереч всім вірусам і кризам. Будь здорова і щаслива, доню!" - такими словами прокоментувала ведуча радісну подію.

Анна Панова вперше стала мамою (фото: facebook.com/anna.g.panova)

Підписники засипали Анну захопленими коментарями і бажають їй і дитині міцного здоров'я і благополуччя.

Від усієї душі вітаю! Здоров'я Вам і всіх благ

Вітання батькам, нехай маля буде здоровеньким

Мої сердешні вітання! Бажаю міцного здоров'я дитині, а батькам сил, наснаги і грошей підняти і вивести у доросле життя!

Аннуся! Яка ж хороша новина! Вітаю! Нехай малятко росте щасливою, здоровою, і нехай буде такою ж красивою, як і її мама

Аню, вітаю! Яка крута, прекрасна, найкраща новина! Будьте здорові і щасливі усі разом!

Нагадаємо, що 27 квітня 2018 року ведуча новин "Сьогодні" на каналі "Україна" разом з Олександром Кам'янцем офіційно стали подружжям

Раніше ми писали про те, що Анна Різатдінова зайнялася спортом з підрослим синочком.