Відома українська співачка зізналася в наркотичній залежності

Співачка Гайтана відверто зізналася, що в її житті був період захопленням наркотиків. Це було куріння марихуани, яке вона дуже вдало подолала. В той момент співачка дуже переживала і була у депресії, а наркотик допомагав їй забутися. Про це виконавиця, яка 2 роки тому народила дівчинку Ніколь-Сапфір, розповіла в програмі "Життя відомих людей".

Справа в тому, що співачка дуже важко переживала розлучення з колишнім коханим продюсером Едуардом Клімом. Для того, щоб відчути легкість і релакс виконавиця пристрастилася до "травички".

"Коли у мене була депресія, я просто зрозуміла, що я починаю курити травку вже кілька разів в день, щоб втекти від себе, втекти від реальності, - зізналася Гайтана.

Відео: Гайтана розповіла про свій секрет про наркотики (YouTube)

"Я покурила, спробувала і кажу - знаєте, ні, взагалі не йде. Я зрозуміла, що я вмираю. І поки я курила, я не могла прийняти рішення - завершити стосунки! Він бачив, що зі мною відбувається, але був у своїх депресіях теж. Паралельно. Ми були, як дві хворих людини, які повинні розлучитися, тому що вболіваємо один від одного ", - зізналася зірка.