RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Ізраїлі знайшли найдавнішу християнську реліквію: унікальна знахідка (фото)

Автор: Анна Кисельова

В Ізраїлі вчені знайшли десятки шматочків пергаменту з написами грецькою, а також словом "бог" на івриті. Археологи припускають, що мають справу з однією з найдавніших біблій. Поряд з найважливішою християнською реліквією виявили інші артефакти, в тому числі скелет дитини.

Про це повідомляє BBC.

Археологи відзначають, що сувій належав єврейським повстанцям, схованим в пустелі після невдалого заколоту проти Римської імперії в II столітті. На шматках пергаменту написані вірші з книг пророків Захарії і Наума, які входять до Книги Дванадцяти малих пророків.

Знахідка була зроблена під час археологічної операції по збереженню печер від розграбування та осквернення. Директор Ізраїльського управління старожитностями Ізраель Хассон назвав знахідку "неймовірно цінною для людства".

Найдавніша біблія (фото: AP Photo/Sebastian Scheiner)

Разом з фрагментами біблії був знайдений скелет дитини та скарб монет віком близько 6 тисяч років. Також в одній з печер було знайдено вцілілу велику корзину, якій, за попередніми оцінками, понад 10,5 тисяч років.

Як пише Jerusalem Post, на бронзових монетах зображено пальму. Ймовірно, зображення є символом незалежності повстанців проти Римської імперії, адже згідно з дослідженнями, пальма символізувала Юдею.

Стародавні монети, знайдені в одній з печер (фото: AP Photo/Sebastian Scheiner)

Печера в Іудейській пустелі розташована приблизно в 80 метрах під вершиною гори. Печера майже недоступна для людей, бо до неї можна добратися тільки спускаючись на спеціальному обладнанні зверху.

Нагадаємо, в Україні на будівництві дороги розкопали унікальні артефакти.

Під Черніговом виявили стародавні ікони в руїнах старої лікарні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України археологи
Читайте також
Під Одесою знайшли останки доісторичного носорога: в мережі розгорілися баталії
В Україні на будівництві дороги розкопали унікальні артефакти: відкриття вже назвали великим
Прогноз погоди