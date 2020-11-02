Винайдений "миттєвий" тест на коронавірус: коли з'явиться в продажу

Винайдений "миттєвий" тест на коронавірус (ілюстративне фото: canva.com)

Новий тест поки не випустили в масштабне виробництво

Вчені винайшли найшвидший тест на коронавірус. Як повідомляється, результати можна дізнатися вже через кілька секунд після його проведення. Механізм роботи полягає в тому, що тест діє практично блискавично. Він за кілька секунд відрізняє коронавірус від інших інфекцій. Коли тести зможуть поступити в продаж – розповідається в матеріалі BBC.

Для винаходу більш швидкого методу діагностики COVID-19, вчені використовували вже відому технологію, яка застосовувалася для визначення раку легенів і для того, щоб швидко відрізнити бактеріальну інфекцію від вірусної. Новий тест визначає специфічні для коронавіруса хімічні елементи, які свідчать про наявність інфекції в організмі. Наприклад, в ході випробувань тести відрізнили коронавірус від інших захворювань, астми або бактеріальної пневмонії.

Дослідники вважають, що винахід зможе допомогти швидше перемогти коронавірус у світі. Новий тест допоможе знизити захворюваність на коронавірус і не створювати черг при діагностиці в аеропортах, планових тестуваннях в різних державних структурах.

"Зразок дихання можна взяти швидко, це неінвазивно, не потрібна спеціально підготовлена людина, і через кілька хвилин у вас вже є результат", – заявив засновник і глава компанії Санті Домінгес.

За словами розробників, прилад для тестування буде готовий через шість місяців за умови фінансування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі спростували найпоширеніші міфи про коронавірус.

А також розповідали про те, що вчені знайшли підтвердження того, що маски знижують ризик зараження COVID-19.