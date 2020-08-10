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Побили під час розгону протестів: в Мінську постраждав український журналіст

Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 16:58
Побили під час розгону протестів: в Мінську постраждав український журналіст
Мстислав Чернов (фото: facebook.com/MstyslavChe)
Автор: Роман Мирончук

Під час розгону протестів в Мінську побили українського журналіста

У Мінську під час розгону протестів в ніч з 9 на 10 серпня правоохоронці побили українського журналіста Мстислава Чернова, який працює на інформаційне агентство Associated Press.

Колеги українця розповіли про те, що силовики били його по руках і ногах. Зараз стало відомо, що Чернов живий і у нього немає переломів або серйозних травм. Про це розповів голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook.

Побили під час розгону протестів: в Мінську постраждав український журналіст

Мстислав Чернов (фото: facebook.com/sergiy.tomilenko)

За його словами, український журналіст зараз вільний, міліція його відпустила. Своєю чергою британське видання "Independent" повідомляє, що близько опівночі фотограф Мстислав Чернов потрапив до лікарні. Попередньо був поставлений діагноз струс мозку після того, як його побив ОМОН у фургоні міліції.

Білоруська асоціація журналістів повідомила про те, що силовики затримали 15 журналістів. При цьому їх затримували не лише в Мінську, але і в Вітебську, Могильові та Гродно.

Побили під час розгону протестів: в Мінську постраждав український журналіст

Розгін протестів в Білорусі (фото: facebook.com/sergiy.tomilenko)

Національна спілка журналістів України закликає владу Білорусі не застосовувати силу до працівників ЗМІ і не переслідувати їх за журналістську діяльність.

Нагадаємо, з'явилися відео з Білорусі, які показують виворіт що відбуваються в країні.

Раніше також були опубліковані відео та фото жорстких сутичок в Білорусі після виборів.

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