Избили в мэрии: под Киевом секретарь горсовета напал на переселенца (видео)

Секретарь горсовета избил переселенца (фото: коллаж РБК-Украина)

Секретарь мэрии избил активиста, который в последствии оказался в больнице

В Бориспольском городском совете секретарь мэрии Ярослав Годунок избил общественного активиста и переселенца из Луганска Игоря Петровскиса. Пострадавший рассказал об инциденте, находясь на больничной койке. Видеообращение он выложил на своей странице в Facebook.

Петровскис обратился к Владимиру Зеленскому, Арсену Авакову и СБУ с просьбой не оставлять этот инцидент без внимания. Потерпевший рассказал, что Годунок напал на него сзади и бил головой об пол на глазах у его сына.

Секретарь горсовета избил переселенца (видео: facebook.com/Игорь Петровскис)

Кроме того, нападавший кричал, что Борисполь - это его город и приезжим в нем не место.

Стоит отметить, что полиция узнала об этом происшествии из социальных сетей. В данное время правоохранители выясняют все детали инцидента.

В розпорядженні Комунікаційної Платформи Бориспіль для всіх опинилося ось таке відео. Діючі особи на ньому, це Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок та мешканець міста Петровскис Игорь. Місце дії Бориспільська міська рада. Події відбулися 29 серпня 2019 року. Коментар Петровскіса: https://www.facebook.com/100003781001955/videos/1567102253425793/ Коментар Годунка:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2318412668371172&id=100006073843287 Виступ Годунка з цього приводу на радіо: https://www.facebook.com/100006073843287/videos/2318525305026575/ Коментар Поліції: https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/2453384474716710 Опубліковано Бориспіль для всіх Четвер, 29 серпня 2019 р.

Секретарь горсовета избил переселенца (видео: facebook.com/Бориспіль для всіх)

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Следователи подали ходатайство в суд, чтобы получить временный доступ к медицинской документации. Дальше будет судебно-медицинская экспертиза. Она будет назначена после выздоровления потерпевшего и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений.

Готовится проект подозрения для дальнейшего направления в прокуратуру области и объявления подозрения нападавщему.

Напомним, что на бывшего военного набросились в центре столицы на Михайловской площади и избили его.

Ранее сообщалось о том, что в Хмельницком арестовали блогера, снявшего на видео избиение ветерана АТО.