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Як позбутися ожиріння: вчені винайшли спосіб лікування

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Субота 06 листопада 2021 17:33
Як позбутися ожиріння: вчені винайшли спосіб лікування Як вилікувати ожиріння (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Англійські вчені провели дослідження, яке показало, що вони, можливо, нарешті знайшли спосіб лікування ожиріння. Зазначається, що для цього потрібно налаштувати набір генів, відомих як сигнальний "шлях бегемота".

Про це пише New York Post.

Як лікувати ожиріння

За словами експертів, людський мозок має чотири гени, які можуть викликати як збільшення ваги, так і зменшення.

Зокрема, вони вважають, що дрозофіли й люди мають один і той же сигнальний "шлях бегемота" і мають 75% їх генетичного складу. Тому дослідження на плодових мушках в Кембридзькому університеті показало, що увімкнення цього сигналу у плодових мушок може призвести до втрати ваги комах.

Окрім того, дослідники заявили, що увімкнення набору з чотирьох генів може допомогти уповільнити збільшення ваги.

Як розповів доктор Андреа Бранд, нейробіолог з Кембридзького університету розповів, що вимкнення сигналу "бегемота" в мозку тварин, які страждають ожирінням, дає надію на майбутнє лікування.

Як відомо, причинами ожиріння є переїдання, нерегулярне харчування, переважання в раціоні продуктів з надлишком жирів і швидких вуглеводів. Якщо пацієнт веде сидячий спосіб життя, не приділяє достатньо часу фізичній активності, то ознаки ожиріння не змусять себе чекати. Також ожиріння може бути викликане і генетичною схильністю та велику роль відіграє порушення харчування і низька фізична активність.

Раніше ми повідомляли, що українцю дали премію за дослідження зв'язку між ожирінням чиновників та корупцією в країні.

Також ми писали, що нутриціолог назвала ключовий фактор у позбавленні від тривожності.

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