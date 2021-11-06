Як позбутися ожиріння: вчені винайшли спосіб лікування

Англійські вчені провели дослідження, яке показало, що вони, можливо, нарешті знайшли спосіб лікування ожиріння. Зазначається, що для цього потрібно налаштувати набір генів, відомих як сигнальний "шлях бегемота".

Як лікувати ожиріння

За словами експертів, людський мозок має чотири гени, які можуть викликати як збільшення ваги, так і зменшення.

Зокрема, вони вважають, що дрозофіли й люди мають один і той же сигнальний "шлях бегемота" і мають 75% їх генетичного складу. Тому дослідження на плодових мушках в Кембридзькому університеті показало, що увімкнення цього сигналу у плодових мушок може призвести до втрати ваги комах.

Окрім того, дослідники заявили, що увімкнення набору з чотирьох генів може допомогти уповільнити збільшення ваги.

Як розповів доктор Андреа Бранд, нейробіолог з Кембридзького університету розповів, що вимкнення сигналу "бегемота" в мозку тварин, які страждають ожирінням, дає надію на майбутнє лікування.

Як відомо, причинами ожиріння є переїдання, нерегулярне харчування, переважання в раціоні продуктів з надлишком жирів і швидких вуглеводів. Якщо пацієнт веде сидячий спосіб життя, не приділяє достатньо часу фізичній активності, то ознаки ожиріння не змусять себе чекати. Також ожиріння може бути викликане і генетичною схильністю та велику роль відіграє порушення харчування і низька фізична активність.