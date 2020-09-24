Як позбутися від хронічного болю раз і назавжди: лікар розкрив секрет

Хронічний біль у спині й в тілі може спостерігатися у пацієнтів десятки років. Деякі люди не можуть позбутися від них все життя. При цьому мазі й таблетки – точно не допоможуть, кажуть лікарі. Вся справа в дофаміні – гормоні, який здатний усунути хронічний біль. Як це працює і що потрібно робити для того, щоб позбутися від хронічного болю - розповів лікар, кандидат медичних наук Андрій Беловешкін, передає НВ.

Вважається, що до 30% людей страждають від різних хронічних больових синдромів, які часто супроводжують хвороби (депресії, мігрені тощо), нерідко бувають самостійним симптомом, маскою депресії та можуть проявлятися у вигляді фіброміалгії (один з різновидів болю у спині), хронічному тазовому болю, хронічному поперековому болю, болю в грудях, а також труднощами вдиху, відчутті грудки в горлі, синдромі подразненого кишечника і так далі. При цьому багато хто з пацієнтів піддаються непотрібному і часто небезпечному лікуванню. Вчені встановили, що між хронічним болем, соматоформними розладами та залежностями є дуже багато загальних проявів.

Причина багатьох таких болів знаходиться не в конкретному органі, а в голові. Такий біль називається ноципластичним (центральним або психогенним). При дослідженні таких болів було встановлено, що вони пов'язані зі змінами активності різних структур мозку. Вони зачіпають зниження рівня дофаміну. При фіброміалгії відзначено зниження дофамінової активності в орбітофронтальній корі та парагіппокампальній звивині — чим нижче рівень дофаміну, тим сильніше біль. Хронічний поперековий біль пов'язаний зі зниженням активності прилеглого ядра, передньої поясної звивини, префронтальної кори.

Як виявилося, нейромедіатор дофамін є регулятором чутливості до хронічного (але не гострого) болю практично при всіх цих захворюваннях. І дуже часто зниження дофаміну в таламусі є головною причиною появи такого типу болю. Таламус збирає вхідну сенсорну інформацію, обробляє її та передає в кору головного мозку. При цьому далеко не вся сенсорна інформація надходить нам у свідомість, значна її частина фільтрується в таламусі. Коли в мозку рівень дофаміну падає, сенсорні потоки в префронтальну кору починають надходити в надмірному неструктуризованому вигляді, що часто інтерпретується як "психосоматичні болі" або інші незвичайні дискомфортні відчуття.

Нормальний баланс дофаміну сприяє отриманню не тільки задоволення, але і допомагає відчувати менше болю. Всі процеси, в результаті яких виділяється дофамін, сприяють зменшенню цього почуття. Це може бути і досягнутий успіх, і радість, і інтим. Вчені навіть довели, що рахування готівкових грошей підвищує больовий поріг.

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