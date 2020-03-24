В Івано-Франківській області паніка через коронавірус: самоізоляції ніхто не дотримується

Коронавірус в Україні зачепило вже майже 100 людей і на цей момент перевіряються підозри у пацієнтів у багатьох областях. В Івано-Франківській області було зареєстровано 5 випадків і один з них закінчився летально.

Як розповіла у коментарі для ТСН місцева мешканка Наталія Стельмах, в області починається паніка, через те, що багато жителів, які повернулися з-за кордону, не дотримуються умов самоізоляції. Вони ведуть активний спосіб життя і приховують своє відвідування європейських країн. У однієї з жінок, яка нещодавно повернулася з Франції, був виявлений коронавірус. Незадовго до діагнозу вона ходила на роботу, водила дитину в дитячий сад і відвідувала магазини в місті Тисмениця.

Головний санітарний лікар Івано-Франківській області Руслан Савчук підтвердив, що у 29-річної мешканки діагностований COVID-2019 і вона нещодавно повернулася з Франції. Пацієнтка перебуває в ізоляторі обласної клінічної інфекційної лікарні. У неї стан легкої тяжкості і їй не потрібне підключення до апарату ШВЛ. Лікування призначено симптоматичне. Всі люди, які контактували з жінкою – відправлені на самоізоляцію.

"24 березня всі пацієнти будуть обстежені швидкими тестами. Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА робить розподіл тестів і це все, що я можу сказати щодо цієї ситуації", - розповів керівник Тисменицької міської лікарні Роман Сендецький.

Наталія Стельмах зауважила, що вона також входить в список контактів хворої й незабаром опинилася в лікарні з діагнозом пневмонія. Вона попросила лікарів зробити їй тест на коронавірус, але медики їй відмовили.

"Я попросила мого лікуючого лікаря зробити мені тест на коронавірус, оскільки я контактувала з інфікованою людиною. Однак завідувач лікарні не дозволила лікарю робити мені тест, тому що у мене була температура 37 градусів, а не 40", - розповіла жінка і додала, що в лікарні, а також в поліклініці, де проходила огляд інфікована, спостерігається паніка. Пацієнтка з коронавірусом контактувала з медперсоналом та іншими людьми. Всі медпрацівники, а також терапевтичне відділення відправлено на карантин і самоізоляцію.

"17 березня жінка, яка повернулася з Франції орієнтовно 8 або 9 березня, прийшла в міську поліклініку, стояла в черзі до ЛОРа. Після чого її з поліклініки відправили до міської лікарні, де вона перебувала до 20 березня не ізольованою. Ходила без маски, контактувала з іншими пацієнтами та медиками. Випадково вона комусь сказала, що була за кордоном і тоді лікарі її ізолювали в окрему палату і взяли тест на коронавірус, який виявився позитивним. І лише 21 березня приблизно о 14:00 її забрали до інфекційної лікарні міста Івано-Франківська, бо в Тисмениці такої лікарні немає", - розповіла Стельмах.

Жінку приїхали забирати двоє лікарів у спеціальних захисних костюмах з Івано-Франківська. За словами Стельмах, в місті може бути багато інфікованих коронавірусом, але лікарі не поспішають перевіряти всіх пацієнтів тестами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стали відомі нові деталі про зараження коронавірусом в Тернопільській області.