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В Івано-Франківську пара першокурсників зайнялася сексом прямо під час лекції (відео)

Новость на русском →
Івано-Франківськ, Четвер 14 жовтня 2021 10:25
В Івано-Франківську пара першокурсників зайнялася сексом прямо під час лекції (відео) Фото: В Івано-Франківську пара першокурсників зайнялася сексом прямо під час лекції (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

В Івано-Франківську пара студентів зайнялася сексом прямо під час лекції. Начитка відбувалася онлайн, але закохані не помітили, що камера залишилася включеною.

Про це повідомляє Ratusha.

Коли саме стався інцидент не повідомляється. У той же час відео з "полуничкою" спливло тільки днями.

Мимовільними героями нудної лекції чи то з хімії, чи то з біології стала студентка першого курсу Івано-Франківського медичного університету.

"Мабуть, біологію вона вивчає виключно на практиці. У ролі вчителя - сусід по гуртожитку", - йдеться в повідомленні.

В Івано-Франківську пара першокурсників зайнялася сексом прямо під час лекції (відео)

Скрін відео

Поки викладач віщає про "мономолекулярні реакції", парочка незворушно займається своєю справою.

Цікаво, що лекторка не звернула увагу на те, що відбувається, продовжуючи доносити студентам премудрості взаємодії молекул.

Відео можна переглянути за посиланням. Обережно, 18+.

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