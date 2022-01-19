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В Івано-Франківську на Водохреще нацгвардійці силою витягли з води чоловіка, який сидів в ополонці 10 хвилин

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Івано-Франківськ, Середа 19 січня 2022 21:22
В Івано-Франківську на Водохреще нацгвардійці силою витягли з води чоловіка, який сидів в ополонці 10 хвилин Колаж РБК-Україна: івано-Франківські нацгвардійці на Водохреще врятували неадеквата, який захопився "моржуванням"
Автор: Володимир Костирін

В Івано-Франківську у свято Водохреще чоловік заліз у водойму і залишався в крижаній воді понад 10 хвилин, не реагуючи на заклики оточуючих вийти на берег, оскільки це небезпечно для здоров'я. У підсумку впертого "моржа" силою витягли на сушу співробітники Нацгвардії, яких люди покликали на допомогу.

Про це 19 січня передає видання "Галка".

Інцидент стався вранці на Бистриці - річка є однією з приток Дністра - біля пішохідного мосту на Пасічну. Те, що відбувається, зняв на відео очевидець, після чого поділився записом з місцевими журналістами.

Оскільки чоловік не слухав людей, які попереджали про серйозну небезпеку через таке тривале перебування у воді в холод - більше ніж 10 хвилин! - небайдужі громадяни звернулися до нацгвардійців, які перебували неподалік.

Гвардійцям військової частини 1241 довелося насильно діставати дивного чоловіка з води, після чого передали медикам.

Опинившись на березі, "морж" довго не хотів одягатися. Між тим було видно, що нижня частина тіла чоловіка вже посиніла.

Як розповіли після випадку в прес-службі Нацгвардії журналістам, коли чоловіка витягли з води, бійці НГУ зрозуміли, що він нетверезий і не хотів сам вилазити. Так, громадянин навіть мав претензії до своїх рятівників.

"Місцевий мешканець ішов здійснити ритуал занурення та провалився під лід. Об каміння, що на дні річці, чоловік побив руки, ноги, спину та навіть голову", - йдеться в повідомленні.

Відео: в Івано-Франківську на Водохреща неадекватного чоловіка довелося витягувати з води силою

Варто звернути увагу, що лікарі в цілому не рекомендують під час зимових купань в холод залишатися у воді довше, ніж 3-5 секунд, а тим, хто практикує загартування водою роками, в ополонці краще не залишатися довше ніж 1,5-2 хвилини.

Так що у випадку з івано-Франківським 10-хвилинним "сидільцем" такий ритуал занурення у велике православне свято міг привести з трагічних наслідків.

Нагадаємо, раніше в Православній Церкві України розвінчали головний міф про Водохреща.

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Івано-Франківськ Нацгвардія
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