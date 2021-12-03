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У Івана Урганта горе в сім'ї: померла знаменита актриса

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П'ятниця 03 грудня 2021 14:56
У Івана Урганта горе в сім'ї: померла знаменита актриса Скрін відео: у Івана Урганта горе в сім'ї
Автор: Світлана Мащенко

Ніна Ургант, радянська і російська актриса, бабуся телеведучого Івана Урганта, померла в Москві на 93-му році життя. В останні роки вона важко хворіла, а 3 грудня стало відомо про смерть зірки.

Про це повідомляють росЗМІ.

У липні 2014 року в одному з інтерв'ю вона зізналася, що страждає хворобою Паркінсона.

Ніна Ургант - мама актора Андрія Урганта і бабуся Івана Урганта, більш відомого як телеведучого і шоумена.

У Івана Урганта горе в сім'ї: померла знаменита актриса

Фото: Ніна Ургант (twitter.com/rentvchanne)

Біографія актриси

З 1964 року Ніна Ургант була актрисою Ленінградського театру, де грала головні ролі завдяки таланту і яскравій зовнішності. Потім вона працювала в Ленінградському академічному театрі драми імені О. С. Пушкіна.

У кіно вона прославилася завдяки ролям у фільмах "Я родом з дитинства", "Сини йдуть у бій".

Але найбільшу славу їй принесла роль медсестри Раї з фільму "Білоруський вокзал".

У 2008 році вона зіграла свою останню роль в кіно - в картині "Азіат". Актриса відмовилася від зйомок, вважаючи, що для неї немає гідних ролей.

Щорічно 9 травня Ніна Ургант співала для ветеранів війни пісню з кінофільму "Білоруський вокзал".

Дивіться нижче, як Ніна Ургант проникливо виконує знаменитий "10-й батальйон".

Раніше ми писали про смерть Олександра Градського, легендарного співака і композитора, одного із засновників "російського року".

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