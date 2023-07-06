Ивана Купала 2023: что строго запрещено делать, чтобы не навлечь беды и нищету

Главный запрет на Ивана Купала

Давным-давно наши предки считали, что в ночь с 6 на 7 июля нельзя спать. Люди были уверены, что в ночь на Ивана Купалу просыпается разная нечисть и легко может проникнуть в дом.

Относительно купания в водоемах делать это нельзя вечером 6 июля и ночью, а вот утром 7 июля это делать не только можно, но и нужно. Такой обряд может принести здоровье, счастье, а еще - красоту.

Что еще нельзя делать 7 июля

Не стоит в этот день давать взаймы или занимать деньги, ведь можно передать в чужие руки свое счастье и судьбу

Если вы увидели уроненные деньги, ни в коем случае их не поднимайте, потому что с ними вы можете принести в дом беды и неприятности, переданные им экс-владельцем

Как и в любой важный церковный праздник, нельзя ссориться, ругаться, конфликтовать, выяснять отношения

Говорят, что нельзя стричь волосы, чтобы не отрезать свое счастье

Носить черный, темный наряд в день Ивана Купала - плохая идея, говорят, это может привести к трагедии в семье

Ивана Купала - праздник молодости и красоты (фото: Getty Images)

Что нужно сделать на праздник

Купальскую ночь с давних времен очень любит молодежь. Она считается праздником молодости и любви. В эту ночь нужно обручаться, заниматься любовью, зачинать детей.

Один из обрядов, дошедший до нашего времени - разжигание большого костра. Молодежь водила хороводы и танцевала у огня.

Через костер прыгала влюбленная пара, держась за руки. Если во время прыжка они не отпустили рук друг друга - любовь будет очень крепкой.

В ночь на Ивана Купала девушки гадали на имя любимого человека, дату свадьбы и свою судьбу.

Незамужние девушки гадали на суженого в эту ночь. Они плели венки из цветов и трав и пускали их по воде, а парни их доставали. Если девушка поцелует молодого человека, который достал ее венок, они будут парой.

Также по поверьям в ночь на Ивана Купала зацветает папоротник, который ищут, чтобы получить "магические способности": находить сокровища, отпирать любые замки, быть вечно молодыми.

В этом году праздник - уникальный

Праздник Иоанна Купала когда-то совпадал с Днем летнего солнцестояния (20-е числа июня), а после принятия христианства его "соединили" с Рождеством Иоанна Крестителя.

Впрочем, дата празднования 7 июля отдалила традиции солнцестояния, но обряды в честь Солнца и воды остались. Если же ПЦУ окончательно перейдет на новый юлианский календарь, большинство дат сместится на 13 дней назад, и в следующем году мы сможем отмечать Рождество Иоанна Крестителя 24 июня.