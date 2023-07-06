Ивана Купала 2023: что строго запрещено делать, чтобы не навлечь беды и нищету

Праздник Ивана Купала для украинцев имеет особые традиции, ведь он очень древний и происходит еще с дохристианских времен. Он отмечается параллельно с церковным Рождеством Иоанна Предтечи, Крестителя Иисуса, однако имеет очень много народных корней.
Что строго-настрого запрещено делать 7 июля, узнайте в материале Styler дальше.
Давным-давно наши предки считали, что в ночь с 6 на 7 июля нельзя спать. Люди были уверены, что в ночь на Ивана Купалу просыпается разная нечисть и легко может проникнуть в дом.
Относительно купания в водоемах делать это нельзя вечером 6 июля и ночью, а вот утром 7 июля это делать не только можно, но и нужно. Такой обряд может принести здоровье, счастье, а еще - красоту.
Ивана Купала - праздник молодости и красоты (фото: Getty Images)
Купальскую ночь с давних времен очень любит молодежь. Она считается праздником молодости и любви. В эту ночь нужно обручаться, заниматься любовью, зачинать детей.
Один из обрядов, дошедший до нашего времени - разжигание большого костра. Молодежь водила хороводы и танцевала у огня.
Через костер прыгала влюбленная пара, держась за руки. Если во время прыжка они не отпустили рук друг друга - любовь будет очень крепкой.
В ночь на Ивана Купала девушки гадали на имя любимого человека, дату свадьбы и свою судьбу.
Незамужние девушки гадали на суженого в эту ночь. Они плели венки из цветов и трав и пускали их по воде, а парни их доставали. Если девушка поцелует молодого человека, который достал ее венок, они будут парой.
Также по поверьям в ночь на Ивана Купала зацветает папоротник, который ищут, чтобы получить "магические способности": находить сокровища, отпирать любые замки, быть вечно молодыми.
Праздник Иоанна Купала когда-то совпадал с Днем летнего солнцестояния (20-е числа июня), а после принятия христианства его "соединили" с Рождеством Иоанна Крестителя.
Впрочем, дата празднования 7 июля отдалила традиции солнцестояния, но обряды в честь Солнца и воды остались. Если же ПЦУ окончательно перейдет на новый юлианский календарь, большинство дат сместится на 13 дней назад, и в следующем году мы сможем отмечать Рождество Иоанна Крестителя 24 июня.
Раньше мы писали, как на самом деле "цветет" папоротник, и зачем его искать в ночь на Ивана Купала.
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