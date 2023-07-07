Ивана Купала 2023: лучшие поздравления в стихах, открытках и СМС для самых родных

Искренние поздравления в стихах, открытках и СМС

На Ивана на Купала

Повеселее в мире стало!

Солнце, ярче сияй,

Всех теплом ты согревай!

На Ивана на Купала

Посылаю вам радостный привет.

От души желаю счастья,

Длинных, радостных лет.

Пусть волшебный день сегодня

Все мечты осуществит.

И Всевышний вас любовью,

Миром, благом наградит.

На Ивана на Купала

Все желания загадали,

Пусть сбудутся надежды

И все заветные мечты.

С днем Купалы поздравляем,

Только лучшего желаем:

Веселитесь, отдыхайте,

О друзьях не забывайте.

В Ивана Купала

День вас поздравляю!

Добра и тепла вам

Я в душах желаю.

Пускай воплотятся

Задумки и планы.

Пусть вера вам будет

Знамением главным.

Пусть праздник Ивана Купала

Будет наполнен весельем,

Чтобы душа ликовала

И мчалось лишь ввысь настроенье!

Традиции все и обряды

Желаю тебе соблюсти!

И в качестве щедрой награды

Волшебный цветочек найти!

Как поздравить близких красивыми картинками и искренними словами

Пусть праздник Ивана Купала смоет все ваши невзгоды, стрессы, болезни и подарит крепкое здоровье, хорошее настроение на долгие месяцы, молодость и красоту, теплые вечера и яркое солнце в душе.

С праздником Ивана Купала! Желаю найти цветущий папоротник и свою настоящую любовь! Пусть твои чувства будут всегда взаимны! Желаю любви и радости!

С праздником Ивана Купала. Желаю зажечь в своем сердце огонек доброй надежды, желаю оставить все печали позади, желаю обрести невероятную силу любви и веры в то, что тебя ждет большая удача.

Пусть благодать придет в Ваш дом, заберет с собой неприятности и печали! Живите, любите и цените каждый момент и каждый прожитый день!

Фото: Getty Images, freepik, pixabay

С праздником Ивана Купала. Пусть будет радостной и богатой твоя жизнь, пусть запомнится яркими красками и улыбками этот праздник. Желаю здоровья на долгие годы, искренней любви и сказочной романтики.

Видеопоздравления с днем Ивана Купала