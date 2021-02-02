Італійцям заборонили хворіти на коронавірус: ситуація на межі!

В Італії жителям міста Оніфери, що на Сардинії, офіційно заборонили хворіти на коронавірус.

Відповідне розпорядження, згідно з яким жителям заборонено заражатися COVID-19, видала мер Стефанія Пірас, пише газета L'Unione Sarda.

Повідомляється, що на такий крок місцева влада пішла через те, що в комуні немає доктора.

"Ми місяцями просили лікаря, але нас не чують. Тут ситуація на межі!" - каже чиновниця.

Журналісти зазначають: це розпорядження, очевидно, є "криком болю, який, можливо, приверне увагу чиновників з адміністративного центру провінції та обласного управління охорони здоров'я Сардинії".

"Було б добре, якби одного документа було достатньо, щоб люди не хворіли на коронавірус... Але ми сподіваємося, що це, принаймні, змусить відлуння нашого відчаю долетіти до верхівки влади", - зазначила Пірас.

Додамо, що штатний лікар з Оніфері покинув клініку влітку на кілька місяців, щоб забезпечити допомогу людям в інших регіонах Італії, які найбільше потерпають від пандемії. Замість нього в місто приїжджали випускники медичних вузів на практику. Але останній з них поїхав два тижні тому, і тепер в Оніфері взагалі немає людини, яка відповідає за здоров'я місцевих жителів.

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